Governo in campo contro gli hacker. Al Viminale scatta un vertice urgente

Un giro di vite contro la guerra ibrida e le falle informatiche che minacciano il sistema Paese. È questo l’obiettivo del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato per domani al Viminale dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Al centro del vertice che riunirà i capi delle forze di polizia, i vertici di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e i servizi di intelligence l’analisi approfondita sulle offensive cibernetiche degli ultimi giorni: dai falsi allarmi e i sabotaggi alla catena del freddo fino alla pubblicazione di dati sensibili di politici e investigatori sul dark web.

Sotto la lente ci sono le vulnerabilità strutturali, a partire dai recenti attacchi agli scali aeroportuali forse partiti da caselle email scolastiche violate e rielaborate con sistemi di «anonimizzazione» fino alla violazione di Montecitorio, dove nei giorni scorsi sono state violate le caselle di posta elettronica di alcuni deputati, compresa quella della premier Giorgia Meloni.

I numeri confermano la pressione crescente: nei primi nove mesi del 2026 gli eventi cyber rilevati sono stati oltre 3.200, con migliaia di asset potenzialmente compromessi. Le indagini coordinate dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo proseguono per smascherare non solo il collettivo filorusso NoName, ma per capire chi stia cavalcando la strategia del caos. Intanto, una serie di elementi investigativi verrà portata alla riunione di Europol, che ha convocato le forze di polizia di tutti i Paesi coinvolti.

Sul fronte della reazione diplomatica e politica, la risposta dello Stato non si fa attendere. «È chiaro che guardiamo a Est per questi attacchi, c’è la volontà di creare problemi. Ma non ci lasciamo intimidire», tuona Antonio Tajani. Il vicepremier e ministro degli Esteri risponde con fermezza alle minacce dei pirati informatici, culminate persino nel suo inserimento in una lista di bersagli con taglia annessa per raccogliere informazioni su di lui e sulla sua famiglia.

Per dare un segnale tangibile di trasparenza, Tajani ha aperto le porte della Farnesina ai giornalisti, mostrando la sala operativa cyber del ministero attiva 24 ore su 24. «È bene che gli italiani sappiano che stiamo lavorando e che c’è un muro a protezione del sistema Paese».

Il ministero ha potenziato la propria struttura: «Stiamo lavorando intensamente dal 2022, ma dal primo gennaio di quest’anno c’è un’operatività completamente differente e molto più organizzata», spiega Tajani, ricordando la riforma che ha istituito una Direzione generale dedicata, con tecnici informatici affiancati da ufficiali di Carabinieri, Aeronautica e Marina. «Abbiamo respinto tantissimi attacchi, reagiamo, siamo determinati».

La risposta, tuttavia, viaggia anche su scala internazionale. Proprio su iniziativa dell’Italia, la questione della guerra ibrida sbarcherà oggi al G7 di Parigi, alla presenza anche del ministro degli Esteri ucraino. «Mi auguro che si possa dare un segnale forte e condiviso». In Parlamento, intanto, la commissione Esteri e Difesa del Senato si avvia a chiudere l’esame del ddl del governo. Una misura che punta a dare un ulteriore segnale, introducendo 1.200 specialisti militari cyber e a blindare la sicurezza nazionale.