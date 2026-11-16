Il governo presenta il conto ad Hannoun & Co. e i palestinesi passano agli insulti: “Cani al guinzaglio del padrone statunitense e sionista”

“Cani al guinzaglio del padrone statunitense e sionista”. È l’ultima offesa pesantissima delle associazioni palestinesi in Italia contro il governo Meloni, finito nel mirino per aver osato chiedere 18,5 milioni di euro di risarcimento nell’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas in cui al centro c’è Mohammad Hannoun, considerato l’uomo al vertice della cellula terroristica in Italia. Un attacco senza precedenti nei toni, con insulti all’esecutivo, accuse di complicità con Israele e persino la denuncia di un presunto tentativo di “linciare i palestinesi”. Il tutto mentre a Genova si decide il destino giudiziario di Hannoun e degli altri cinque imputati, accusati a vario titolo nell’inchiesta sui fondi destinati all’organizzazione terroristica. A far infuriare le associazioni è stata la costituzione di parte civile della presidenza del Consiglio e del ministero dell’Interno, che hanno chiesto un maxi-risarcimento per il danno all’immagine internazionale dell’Italia e per il lavoro straordinario degli investigatori della Digos e dell’antiterrorismo. Una decisione che ha scatenato una reazione durissima. “Non avete alcun pudore e siete voi che dovreste risarcirci e ripagare Gaza che è stata rasa al suolo con la vostra complicità”, scrivono accusando il governo di voler “violentare anche la nostra intelligenza”. Ma non finisce qui. Nella nota viene tirato in ballo anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu, definito “criminale internazionale”, mentre lo Stato di Israele viene chiamato “entità sionista”. E il fatto che Israele, indicato tra le parti offese, non si sia presentato all’udienza di giovedì diventa un’altra occasione per attaccare Palazzo Chigi: “Non ha dovuto nemmeno presentarsi in aula perché c’era il Governo italiano a farne le veci”. Poi gli insulti. Secondo le associazioni, l’aumento del costo della vita, dei carburanti e della spesa sarebbe provocato “solo e soltanto” dalle guerre di Israele e di Donald Trump. E da qui si supera ogni limite: “Vi atteggiate a patrioti ma siete cani al guinzaglio del padrone statunitense e sionista”. Ovviamente gli imputati vengono descritti come “patrioti veri”, senza alcuna menzione ai milioni che invece hanno destinato ad Hamas.