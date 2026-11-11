Il governo taglia le bollette agli italiani. La sinistra deride, le imprese risparmiano

Per le imprese che vivono di energia il decreto Bollette vale molto più di quanto racconti il dibattito di queste ore. Una piccola azienda artigiana che consuma 40 megawattora l’anno risparmierà nel 2027 tra 200 e 480 euro, a seconda di dove andrà il prezzo del gas. Un’impresa energivora da 10 gigawattora potrà mettere da parte tra 50mila e 120mila euro. Per i grandi impianti le cifre crescono ancora: le stime di Palazzo Chigi parlano di risparmi fino a 210mila euro l’anno per un’industria alimentare e fino a 520mila per una cartiera. Non sono numeri gonfiati: con un beneficio netto di 12 euro al megawattora bastano poco più di 40 gigawattora di consumo, una taglia normale per una cartiera.

Il meccanismo, spiegato nella relazione tecnica, è semplice nell’obiettivo. Dal gennaio 2027 e per 18 mesi il gas usato dalle centrali elettriche avrà un tetto di 58,9 euro al megawattora: il doppio della media storica dei prezzi al Ttf di Amsterdam, esclusa la crisi seguita all’invasione dell’Ucraina. I produttori ricevono un rimborso e abbassano le offerte, e il prezzo all’ingrosso dell’elettricità scende di circa 17 euro, con un beneficio netto di 7 euro per chi ha un contratto indicizzato. A questo si somma il rimborso degli oneri di trasporto del gas, già previsto a febbraio e ora esteso a una platea più ampia, che vale altri 5 euro netti per tutto il 2027. Il decreto, in pratica, funziona come un’assicurazione: più il metano è caro, più protegge chi produce.

Arrivarci non è stato facile. Il testo è il frutto di una lunga trattativa con la Commissione europea, che ha imposto una pletora di condizioni da cui è difficile districarsi: non alterare gli scambi con l’estero, non toccare l’ordine di merito delle centrali, prevedere un’uscita graduale, far pagare solo chi beneficia dello sconto. Il governo ha trovato la quadra senza pesare sui conti pubblici. Il rimborso alle centrali, circa 2,7 miliardi, è finanziato all’interno del sistema elettrico, e l’uso dei proventi del gas stoccato per tagliare le bollette del gas delle imprese è stato vincolato alle risorse incassate, come chiesto dal Tesoro. Giorgetti continua a tenere i conti in ordine.

Anche le famiglie avranno il loro vantaggio. Per un consumo di 2,7 megawattora l’anno il risparmio va da 14 a 32 euro, e chi ha un contratto a prezzo fisso lo vedrà con le nuove offerte e i rinnovi. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin prevede «un abbassamento del 4-5% del prezzo finale dell’energia», e i conti tornano: un calo all’ingrosso tra 17 e 27 euro su un prezzo finale di 300-350 euro vale proprio quella quota.

Le associazioni dei consumatori, invece, si sono messe a contare gli spiccioli. L’Unc stima che «per il cliente tipo che consuma 2000 kWh all’anno, la minor spesa sarà al massimo pari a 14 euro», il think tank Ecco arriva a 17, il Codacons oscilla tra 7 e 23 euro: calcoli che sembrano fermarsi al tetto e trascurare il resto del decreto. L’opposizione ha fatto il resto. Per Anna Ascani del Pd lo sconto è «troppo poco e troppo tardi», per Mario Turco del M5s «una cifra irrisoria». Ma il premio della fantasia va ad Angelo Bonelli di Avs, che ha liquidato il provvedimento come «una beffa, uno sconto pari a un caffè al mese». Peccato che alla cartiera il caffè di Bonelli valga più di 40mila euro al mese: anche a 1,2 euro l’uno, fanno oltre 35mila tazzine. Davide Faraone di Iv ha concesso almeno «un caffè e un cornetto al mese». Ma se il prezzo del gas dovesse salire ancora, il risparmio crescerebbe: a quel punto il cornetto potrebbe offrirlo Bonelli.