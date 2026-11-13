Il piano: evitare psicosi di massa. “No evacuazioni senza veri rischi”

Il giorno dopo la grande paura, l’Italia prova a disinnescare la psicosi da mail bombing. Dopo l’ondata di minacce bomba, la seconda mattinata di finti allarmi costringe l’esecutivo a varare una rapida stretta sulle procedure.

Il Comitato interministeriale per la sicurezza si è riunito a livello tecnico per definire un protocollo d’emergenza chiaro: evitare che la semplice ricezione di un’email massiva paralizzi il Paese e provochi sgomberi automatici. Il principio guida stabilisce che non si procederà all’evacuazione in assenza di elementi specifici e concreti che configurino un rischio effettivo, fermo restando il potere d’intervento dei prefetti in presenza di minacce circostanziate.

Dalla riunione della Comunità Politica Europea a Dublino, Giorgia Meloni rivendica questa impostazione. L’obiettivo, spiega, è fissare «protocolli specifici di comportamento per ogni settore che possano rappresentare un punto di riferimento».

A Roma la giornata si era aperta con il tavolo a Palazzo Chigi tra il governo e i leader dell’opposizione, durato circa due ore e mezza. Durante il confronto Meloni ha rivolto un forte appello all’unità, affermando che sulla sicurezza degli italiani deve prevalere l’interesse del Paese. Il colloquio è stato «sicuramente franco» ma «produttivo» perché «abbiamo dato l’immagine di una classe dirigente che sa mettere da parte le divisioni».

Le opposizioni hanno condiviso la richiesta di compattezza, ma non sono mancati i distinguo. Replicando alle parole di Elly Schlein («Collaborazione sì, ma no a una delega in bianco»), Meloni ha precisato che l’esecutivo non chiede alcuna delega in bianco e che la riunione non sostituisce l’informativa ufficiale alle Camere. All’uscita da Palazzo Chigi, le minoranze hanno espresso perplessità sul metodo. «C’è massima disponibilità a collaborare ma non avendo sotto di noi dipartimenti e ministeri... Non spetta a noi l’onere di fare proposte ma devono venire dal governo, noi valuteremo l’efficacia», ha dichiarato il leader del M5S Giuseppe Conte, seguito da Angelo Bonelli (Avs), che ha ricordato come non spetti all’opposizione governare.

Nel centrodestra compaiono accenti diversi. Matteo Salvini ha criticato la decisione di alcuni sindaci di mantenere le scuole chiuse anche il giorno successivo: «Che ci siano sindaci che oggi hanno ribadito la chiusura è veramente fuori da ogni senso e logica». Di parere opposto è il presidente della Regione Lombardia. Per Attilio Fontana è corretto che siano i presidi a valutare sul territorio, ponendo l’accento sulla necessità di rafforzare la cybersecurity nazionale. La decisione di evacuare un istituto «deriva anche dalla sensibilità dei singoli, perché se qualcuno non si sente sicuro non lo si può e non lo si deve costringere a rimanere».