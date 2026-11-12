Il vertice a Chigi: più fondi alla sicurezza. Meloni chiama l’opposizione: “Ora uniti”

«Chi ha fatto questo voleva una nazione ferma, voleva una nazione impaurita. Troverà una nazione che si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare». Con queste parole la premier Giorgia Meloni detta la risposta delle istituzioni all’ondata di mail minatorie che ha fatto scattare l’allerta nell’area scuole italiane. Un attacco mirato a destabilizzare la quotidianità delle famiglie e a saggiare la capacità di tenuta del sistema pubblico italiano. Nel suo videomessaggio Meloni scandisce punto per punto la linea dell’esecutivo: «Ad oggi non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto. Secondo: questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos. Terzo: su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura, insieme ai loro colleghi europei. Io non farò ipotesi; quando ci saranno certezze, le conoscerete». Nel governo cresce infatti la consapevolezza che azioni di questo genere rientrino in una dinamica più ampia di «guerra ibrida», pensata per insinuarsi nelle crepe della percezione pubblica. L’obiettivo appare chiaro: instillare panico, testare la velocità di risposta delle strutture pubbliche e condizionare il dibattito democratico alla vigilia di appuntamenti elettorali decisivi nel Vecchio Continente. Una minaccia immateriale ma dalle ricadute concretissime, che imporrà al governo una riflessione approfondita sulle risorse economiche e strategiche da mettere in campo, ricalibrando gli investimenti della difesa per destinare fondi adeguati al contrasto del fronte cibernetico e informativo. Attorno al tavolo del vertice d’urgenza convocato a Palazzo Chigi con i vicepremier Salvini e Tajani, i ministri Piantedosi e Crosetto, i sottosegretari Mantovano e Fazzolari, e i vertici dei servizi di intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, si è tracciata la roadmap per rafforzare i presidi tecnologici e informativi, coordinando l’azione delle prefetture su tutto il territorio. La premier ha tenuto a parlare direttamente alle famiglie, rivendicando la fermezza delle istituzioni di fronte alla provocazione: «Ma devo dirvi, con l’onestà che mi contraddistingue, anche un’altra cosa: è possibile che messaggi come questi arrivino ancora. Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro, e ci troverà pronti. Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l’impatto di questi attacchi. Ogni allarme continuerà a essere verificato, uno per uno. Vi posso assicurare che non intendiamo abbassare la guardia, perché non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli».

Sul fronte delle responsabilità, i membri del governo invitano alla massima cautela. Per Matteo Salvini, ospite del podcast «Sette Vite» di Hoara Borselli: «Prima di indicare col dito bisogna andarci assolutamente piano. In questo momento non ho elementi per dire che cosa ci si nasconda dietro. Serve avere prove certe. Ci possono essere organizzazioni terroristiche, ma anche degli imbecilli». Sulla stessa linea il ministro della Difesa Guido Crosetto: «Fa parte di una strategia chiara per seminare terrore. Su questo si inseriscono anche i cretini, i mitomani e i pazzi che non vedono l’ora di scatenare il panico».

Mentre il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi definisce «prematura» qualsiasi ricostruzione affrettata su una regia unica, Giorgia Meloni vuole trasformare la gestione della crisi in un momento di coesione repubblicana. Prima di volare a Dublino per il Consiglio europeo, ha scelto di incontrare i vertici dell’opposizione: «Ho invitato a Palazzo Chigi i leader dell’opposizione, li ringrazio fin d’ora per la loro presenza. Sulla sicurezza degli italiani, a cominciare da quella percepita, non c’è una maggioranza e non c’è un’opposizione: c’è l’Italia». Giuseppe Conte sfrutta anche questa occasione per polemizzare: «Ascolteremo Meloni, poi mi auguro un confronto in Parlamento».