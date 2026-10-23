Giorgia Meloni, cresce la credibilità social: 17,9 milioni di nuovi follower dopo quattro anni a Palazzo Chigi

I quattro anni Giorgia Meloni a Palazzo Chigi possono essere raccontati a partire dai dati diffusi ieri, che raccontano i risultati ottenuti dal governo, oppure scegliendo di misurare la tenuta del suo consenso personale, che per la verità ha sorpreso in molti che avevano scommesso su un logoramento che non si è avverato, isolando le performance degli account social della premier. I like, così come le visualizzazioni di un reel e parimenti la crescita delle fanbase sono indicatori dello stato di salute digitale della leadership, ma prima di tutto sono termometri del gradimento che i cittadini manifestano giorno dopo giorno nella frequentazione del feed social. Così, i numeri che arrivano monitorando i quattro principali account di Giorgia Meloni, per numero totale di follower, riescono a trasferire tutto il consolidamento della credibilità che gli utenti le riconoscono. Dal 22 ottobre del 2022 al 22 ottobre del 2026, i post video, in tutto 934, pubblicati sull’account Instagram hanno totalizzato 2 miliardi e 257 milioni di visualizzazioni, come mai nessun altro leader politico italiano era riuscito a fare. Mentre, il tasso di coinvolgimento del canale è rimasto decisamente alto con una media di engagement del 3,82%. La pagina Facebook, invece, ha calamitato ben 69,5 milioni di like e i follower sono aumentati di 4,9 milioni. Anche l’account TikTok ha fatto registrare numeri straordinari: con 899 video pubblicati le visualizzazioni sfiorano il miliardo, arrivando per la precisione a 937 milioni. Infine, c’è l’account X che chiude il quadriennio con un bottino di 2.371.175 commenti. Però, il dato che meglio sintetizza la forza reputazionale di Giorgia Meloni è quello dei nuovi follower perché dal 2022 a oggi i follower degli account sono più che raddoppiati, con un saldo finale di ben 17,9 milioni di nuovi seguaci. Altro che logoramento.