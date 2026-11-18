Le tre ore di vertice a Palazzo Chigi sulla manovra chiudono la partita a scacchi tra gli alleati di centrodestra. I più veloci sono i leghisti che corrono a rivendicare l’ingresso nella legge di bilancio dei fondi per quota 64 sulle pensioni. Al Giornale il vicepremier di Fi Antonio Tajani rivendica lo stop all’ipotesi, ventilata da Matteo Salvini, di aumentare il prelievo sui profitti delle banche: «Non ci sarà». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni (in collegamento) e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti giocano di sponda e alzano un muro che disinnesca le manovre dei partiti: «L’impianto della legge di Bilancio non si tocca, ogni modifica dovrà avere le coperture economiche». Potrebbe essere l’ultima Finanziaria targata Meloni prima del ritorno al voto. Tutti i leader, da Salvini a Lupi, provano a giocare tutte le fiches da spendere poi in campagna elettorale. Banche e pensioni sono i due dossier più caldi che spaccano la coalizione. Su quota 64 la Lega scalpita e rilancia sul prelievo sulle banche. Ma Forza Italia avverte: «Se si tira la corda, salta anche il prelievo di 5 miliardi previsto nel testo».

Alle 18 di ieri è scaduto il termine per depositare gli emendamenti. L’iter è avviato. Per il resto fonti della maggioranza confermano «l’attenzione prioritaria per l’adeguamento delle pensioni, il fondo sanitario, la scuola e il comparto sicurezza», con «l’obiettivo di migliorare ulteriormente il complessivo della manovra, reputato già molto solido, e di procedere in modo unitario nell’esame parlamentare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli impegni assunti dalla maggioranza».

Tra gli impegni imprescindibili c’è il superamento della legge Fornero. Una «spina» per una parte della maggioranza, perché al momento le risorse sono poche, ma il provvedimento tanto caro a Matteo Salvini è presente. Il vicepremier ha insistito. «Quota 64 c’è» assicurano dalla Lega e, come ha anticipato il segretario del Carroccio «già dal 2027 si potrà andare in pensione a 64 anni». Certo, il provvedimento è complesso e non è escluso che si faccia un decreto ad hoc per gestire gli oltre 1,2 miliardi destinati a milioni di aspiranti pensionati. Già, perché la Lega ha presentato un emendamento per aumentare il fondo destinato alle pensioni anticipate: dagli attuali 850 milioni a 1,2 miliardi.

La sinistra si è opposta e (unita) ha presentato un emendamento per chiedere lo stop non solo dell’aumento del fondo per quota 64 come chiesto dalla Lega, ma anche per la rivalutazione delle pensioni. Non più in pensione a 67, ma a 64 anni. Tre anni prima del previsto, non pochi. Salvini la definisce «una scelta di giustizia e di buon senso». Sicuramente sarà una scelta volontaria di ogni singolo lavoratore che vorrà anticipare l’uscita dal lavoro a 64 anni con una pensione calcolata interamente con il sistema contributivo. I lavoratori così avranno più libertà di scelta. A lavorare al provvedimento il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e il responsabile economico della Lega Alberto Gusmeroli che hanno assicurato che in manovra «ci sarà la copertura finanziaria necessaria per garantire l’avvio di Quota 64».

D’altronde i leghisti sono stati chiari: «sul superamento della legge Fornero la Lega non arretra di un millimetro» perché «gli impegni presi con i lavoratori si rispettano». Parole che assomigliano ad un ultimatum, soprattutto nei confronti di quegli alleati che hanno opposto resistenza. A chi chiede a Salvini (che in mattinata lancia un video sui social) come ha intenzione di finanziare il provvedimento lui risponde chiaramente: «Grazie al contributo miliardario delle banche». Sono 6600 gli emendamenti presentati alla manovra, ora è tutto nelle mani dei parlamentari e ognuno cercherà di portare acqua al proprio mulino con un’unica certezza: dare risposte concrete ai cittadini.