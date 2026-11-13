La stoccata di Giorgia

L’ultima domanda un pò surreale la rivolge Calenda a Bonelli per portarlo via dalla riunione mentre si alzava la tensione tra lui e il ministro Piantedosi: «Angelo lascia stare...dimmi ma tu ci vai a cavallo?». Così il sipario sul vertice tra governo e opposizione nella sala verde di Palazzo Chigi è stato accompagnato da un invito paradossale a darsi all’ippica. Eppure la riunione nelle intenzioni doveva dare l’immagine di un Paese unito di fronte alla guerra ibrida che investe l’Europa.

Un incontro nato con l’idea di non polemizzare ma che ha avuto momenti vivaci. Come quando di fronte alla domanda di diversi esponenti dell’opposizione che chiedevano se i nostri servizi e l’Agenzia cyber potessero contare anche su hacker capaci di attaccare e non solo di difendersi sul modello degli altri paesi, la risposta del ministro dell’Interno è stata: «Non ne abbiamo perché non abbiamo risorse. Al massimo possiamo garantire lo stipendio di dirigenti di prima fascia. E gli hacker spesso sono ragazzini di 16-18 anni». Disarmati. Disarmanti. La sensazione è che il nostro paese si è ritrovato in mezzo ad una guerra informatica che mischia centrali di destabilizzazione e psicosi da emulazione accusando grossi limiti. Nessuno, a parte il povero Crosetto-Cassandra, ha capito per tempo che il mondo è cambiato, è consapevole di quanto possa essere insidiosa una realtà caratterizzata dalle guerre nell’ombra.

È stato giusto il tentativo della Meloni di coinvolgere l’opposizione per mettere in piedi una sorta di solidarietà nazionale a difesa dell’interesse del Paese. «Ha fatto bene- sostiene il presidente del Copasir, Guerini - a lanciare un appello alle opposizioni e le opposizioni a raccoglierlo». Purtroppo, però, la postura di tutti è stata condizionata da quell’aria di campagna elettorale che si respira. Probabilmente un limite intuito da chi punta - a sentire Tajani - «ad interferire sul voto e nel processo democratico». Così la proposta della Premier di far fronte comune è stata accolta sul piano formale positivamente dalle opposizioni ma poi accompagnata da critiche, distinguo e riserve.

Ognuno ha detto la sua. Come in un talk show elettorale. «Avete capito finalmente - ha spiegato la Meloni - che investire in difesa e in sicurezza non significa tagliare i fondi alla sanità, ma salvaguardare il paese». Risposta di Giuseppe Conte: «Un conto mettere risorse sulla cybersicurezza, un altro per i sistemi d’arma. Il mio governo sulla cyber si era molto impegnato». Replica della Meloni: «Ma se avete fatto tutto bene perché ci ritroviamo così ora?». «Voi però avete pure tagliato i fondi per l’Agenzia per la cybersicurezza», ha ribadito Bonelli finendo per bisticciare con il sottosegretario Mantovano. Per poi sintetizzare: «I cannoni non fermano gli hacker».

La Schlein si è limitata a leggere due fogli dattiloscritti in caratteri «font 6» per dire che il confronto va bene ma in Parlamento e nel Copasir: «Se per rispondere agli attacchi informatici compriamo strumenti dagli americani aumenta la nostra dipendenza dai Paesi stranieri e cadiamo dalla padella alla brace». Renzi ha descritto la confusione che regna nel sistema: «Da chi dipende la cybersicurezza? Esteri? Difesa? Interno? Acn? Servizi? Non è possibile che mia moglie debba scappare dalla scuola quando la vicenda andava risolta con un anti-virus non con un allarme perché era semplice spam». Fratoianni ha spiegato che «ci vogliono competenze, non gli amici degli amici».

Appunto, un talk show neppure dei migliori. Ma come fai scegliere una strategia se non comprendi il fenomeno? La Meloni ha spiegato che per quella e-mail a strascico firmata con il cognome del successore di Breznev, Andropov, non risultavano «interferenze straniere» e che non aveva creato «concreti pericoli». Ma i frigoriferi trasformati in tostapani? E i mille episodi simili capitati in tutta Europa? L’unico a puntare l’indice contro i russi e Putin è stato Calenda. Crosetto e Tajani lo hanno fatto con complessi giri lessicali per non prendere le decisioni conseguenti. Conte ha glissato. Salvini è rimasto in silenzio. Non una parola. Poi, fuori dal vertice la solita battuta: «Se domani ti rubano la bicicletta sotto casa non è colpa dei russi». Ziello a nome del Generale ha individuato dietro alle accuse ai russi i trafficanti d’armi. Chi più ne ha più ne metta sotto un manto di ipocrisia. Il punto è che non è finita. Ieri è accaduto in altre scuole. Presidi e prefetti coinvolti nei nuovi protocolli hanno paura di essere triturati in uno «scaricabarile». Ma soprattutto come pensi di vincere una guerra se non dai volto al nemico, se ti nascondi (a differenza di Francia, Inghilterra e Germania) la lunga mano del Cremlino.