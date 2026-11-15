Le giuste preoccupazioni del ministero

In un libro di storia dedicato alle scuole superiori si leggono «fatti» relativi all’attuale governo in carica, il quale governo viene presentato come continuatore del fascismo, liberticida, dedito alla guerra ai migranti con rinnovato fervore e alla loro deportazione. La polemica che ne è seguita, causata da perplessità espresse da esponenti del governo, ha fatto paventare una rinnovata censura, di contro alla libertà di insegnamento garantita dall’art. 33 della Costituzione (così Irene Manzi responsabile nazionale scuola del Partito Democratico, intervento pubblicato sul relativo sito). All’ascolto della notizia da un telegiornale mi è venuto da sorridere, in quanto l’attuale polemica ne evoca una di poco precedente, analoga, ma non identica, sempre relativa a un libro di testo, che sfociò anch’essa in una interrogazione parlamentare del seguente contenuto: «Si tratta di tesi che lasciano esterrefatti in quanto contenute all’interno di un manuale rivolto agli studenti... e quindi con un obiettivo chiaramente formativo... anche nell’adozione dei testi si pone oggettivamente una questione di opportunità, a maggior ragione laddove si tratti della formazione delle prossime generazioni... dica il ministro quali iniziative, per quanto di competenza, si intendano assumere per contrastare la diffusione di tesi così manifestamente... distanti dai principi costituzionali». L’interrogazione fu presentata il 10 settembre 2024 dal Partito democratico, prima firmataria l’on. Serracchiani, e il testo «incriminato» era niente meno che il Manuale di diritto privato del Prof. Gazzoni, reo di avere espresso, senza mezzi termini, giudizi poco lusinghieri, taluni dei quali, peraltro non propri ma altrui, con citazione della relativa fonte, su una certa magistratura. In quell’occasione in un articolo apparso su Il Dubbio, a firma di Sergio Lorusso, fu evidenziato, a supporto dello sdegno suscitato dal manuale, che «C’entra poco la libertà d’insegnamento (art. 33 Cost.) perché se è vero che noi professori universitari non siamo dei trasmettitori asettici di nozioni, è anche vero che ogni libertà implica una responsabilità, in questo caso di assolvere al proprio compito trasmettendo delle conoscenze inerenti alla materia e dotate di un loro fondamento... le proprie convinzioni e i propri pregiudizi non possono essere trasformati in assiomi specie in un manuale vista la sua funzione didattica». L’accusa conclusiva, in quella sede, fu che «ci troviamo di fronte, più che a un aggiornamento, a un arretramento del volume che fa sue visioni obsolete offrendole in pasto acriticamente a studenti poco più che maggiorenni (la materia è del primo anno)».

Il pensiero, allora, corre al Vangelo secondo Matteo 7,1-5: «Perché osservi la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio». E in effetti di pagliuzza e di trave trattasi, poiché il citato manuale è destinato a studenti maggiorenni, mentre i liceali sono, nella stragrande maggioranza dei casi, minorenni; il prof. Gazzoni esprime delle opinioni, non tutte proprie, peraltro, ma documentate, mentre il testo di cui all’odierno dibattito, testo di storia, dovrebbe essere funzionale alla conoscenza della storia, dovrebbe spiegare i fatti storici, anche criticamente (ma con il supporto di qualcosa di più rispetto a fanpage.it) e non esprimere opinioni personali dell’autore, senza chiarire che di questo trattasi. L’art. 21 della Costituzione proclama la liberà di manifestare il proprio pensiero, non già di presentare il proprio pensiero come verità storica. In un sistema, quale quello universitario, governato dall’Anvur e dai referaggi, per fare un esempio, nessuna rivista o collana scientifica pubblicherebbe un testo che affermasse l’aborto essere reato, per il semplice fatto che una tale affermazione non corrisponde a verità, e ciò a prescindere dalla circostanza che chi si occupa di detta tematica consideri o meno l’aborto in sintonia con il nostro sistema ordinamentale, senza che il diniego di pubblicazione venga considerato lesivo dell’articolo 33 Cost.

Se, si è potuto accusare il Manuale del Prof. Gazzoni di contenere «Affermazioni apodittiche, non adeguatamente supportate, cui si potrebbe aderire solo fideisticamente», in un contesto dove pure si proclama la natura creativa dell’interpretazione, e si è chiesto di impedirne la diffusione, quanto meno non ci si scandalizzi che il ministero dell’Istruzione e del Merito, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale (dal sito del ministero), esprima preoccupazioni riguardo ai testi sui quali vengono formati i nostri figli.

*Ordinario di Istituzioni

di Diritto privato, Lumsa