L'esecutivo non arretra sulla tassa alle banche

Sulla manovra il governo tiene la rotta della prudenza e il confronto con le banche entra nel vivo. Ieri il direttore generale dell’Abi, Marco Elio Rottigni, si è presentato in audizione con un conto da 22 miliardi, le tasse delle ultime tre leggi di Bilancio. Nel mirino c’è soprattutto la scelta di spalmare in dieci anni i crediti del Superbonus, che per l’associazione «apparirebbe al pari di una ristrutturazione forzosa di un debito dello Stato». L’Abi evoca «forti dubbi di costituzionalità», ma punta prima sul dialogo, con un incontro a Palazzo Chigi auspicato già venerdì. Proprio sui crediti edilizi il Mef, fedele alla linea di Giancarlo Giorgetti, valuta qualche «correttivo minimo», con spiragli per banche e Ance, mentre sul contributo chiesto agli istituti la porta resta chiusa. «Che l’Abi si possa lamentare di aver perso soldi col Superbonus mi sembra un po’ eccessivo», osserva il responsabile economico di FdI, Marco Osnato. E Matteo Salvini, secondo fonti della Lega, «ha accolto con crescente stupore» le proteste e non esclude di proporre «un ulteriore contributo».

La vera partita si gioca sugli emendamenti, attesi tra domani, quando Giorgetti chiuderà le audizioni, e venerdì. Oltre ai crediti del Superbonus, il governo valuta ritocchi alle pensioni, dalle rivalutazioni alla previdenza del comparto sicurezza e difesa, terreni su cui si muovono Forza Italia e Lega, con Salvini che incontrerà i sindacati del comparto. Altro cantiere è l’exit tax, l’imposta del 26% sulle plusvalenze latenti di chi trasferisce la residenza fiscale all’estero. Fi prepara emendamenti per cancellarla o riscriverla, perché non basta alzare la soglia da 800mila euro a 5 milioni, mentre la Lega punta ad alzare il limite e a tutelare start-up e azioni ricevute come retribuzione. Sulla sanità, invece, nessuna apertura: dietro le quinte si richiamano i governatori a una gestione responsabile dei fondi. Per fare sintesi Antonio Tajani e Salvini chiedono un vertice a Giorgia Meloni, che potrebbe riunire gli alleati già nelle prossime ore.

Sul fronte sindacale le audizioni hanno mostrato due approcci opposti. La Cgil, che ha già proclamato lo sciopero generale del 20 novembre, ha usato l’aula soprattutto come tribuna: per Christian Ferrari la manovra «accelera il declino dell’Italia». Di tutt’altro tenore la Cisl, che non si accoda alla mobilitazione e riconosce i risultati ottenuti, a partire dalla «riduzione dell’aliquota Irpef allargata per il ceto medio». Il nodo resta l’indicizzazione: «con una mano si dà attraverso l’Irpef e con l’altra si toglie ai pensionati», dice la segretaria Daniela Fumarola, che chiede «un passo indietro» ma si dice disponibile «a ragionare di flessibilità in uscita».

Dall’Inps arriva una proposta costruttiva. La direttrice generale Valeria Vittimberga suggerisce di aprire il Fondo nuovi nati anche ai figli già nati, con la sola detrazione e un costo di circa 45 milioni dal 2028, per evitare «una disparità tra fratelli nati prima e dopo il 2027».

Infine i tecnici di Camera e Senato, che nei dossier mettono in fila 24 «si valuti», spesso questioni di forma: chiedono tra l’altro di chiarire i tempi del ristoro alle Regioni per l’abolizione del bollo auto e il calcolo degli acconti Irap per le banche e le assicurazioni.