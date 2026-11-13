L’Italia chiede i danni ad Hannoun e soci

Il governo italiano presenta il conto alla presunta rete di finanziamento di Hamas al centro della nostra inchiesta. E la cifra è alta: 18 milioni e mezzo di euro.

È il risarcimento chiesto dalla Presidenza del Consiglio e dal ministero dell’Interno a Mohammad Hannoun, considerato dagli investigatori l’uomo a capo dell’organizzazione terroristica in Italia, e agli altri cinque imputati nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Genova. Non solo per i presunti milioni di euro raccolti attraverso associazioni fintamente impegnate nella solidarietà con la popolazione palestinese, ma per il danno che, secondo l’Avvocatura dello Stato, le attività contestate avrebbero provocato all’immagine dell’Italia davanti alla comunità internazionale. A questo si aggiunge l’enorme impiego di uomini, mezzi e risorse investigative che ha impegnato per anni la Digos e gli apparati dell’antiterrorismo. La richiesta è arrivata ieri mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare Carla Pastorini, che ha accolto la costituzione di parte civile del governo italiano e che deciderà il 17 novembre per il rinvio a giudizio degli imputati. Un passaggio significativo nell’inchiesta che ha portato alla luce quella che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata una struttura organizzata capace di raccogliere denaro sul territorio nazionale e trasferirlo ad Hamas, anche attraverso enti presentati come beneficiari di aiuti umanitari.

La posizione dello Stato italiano è chiarissima: non si limita a figurare tra le persone offese, ma avanza una richiesta economica nei confronti degli imputati. La Procura di Genova, guidata da Nicola Piacente, con i magistrati Luca Monteverde e Marco Zocco, ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti e sei gli imputati. Al centro del procedimento c’è Hannoun, 64 anni, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia, arrestato il 27 dicembre 2025 e attualmente detenuto nel carcere di alta sicurezza di Terni. Con lui Riyad Albustanji, Yaser Elasaly e Raed Dawoud (gli ultimi due sono i gestori della filiale milanese tramite cui passavano le somme più ingenti di denaro), indicati dall’accusa come componenti della struttura italiana riconducibile ad Hamas.

Gli altri due imputati, Khalil Abu Deiah e Ibrahim Salameh Abu Rawwa, devono invece rispondere dell’ipotesi di concorso esterno in associazione con finalità di terrorismo.

Al primo, Abu Deiah, la Procura contesta l’apertura di nuovi conti attraverso cui sarebbero state movimentate somme per diversi milioni di euro dopo i blocchi disposti dal circuito finanziario.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, tra il 2001 e il 2025 il sistema associativo riconducibile agli indagati avrebbe raccolto oltre 18 milioni di euro grazie all’Associazione Benefica di Solidarietà col Popolo Palestinese (ABSPP), alla Abspp Odv, e altre organizzazioni. La contestazione riguarda proprio la presunta trasformazione di una rete di raccolta fondi, pubblicamente presentata come strumento di assistenza alla popolazione palestinese, in un canale di sostegno economico all’organizzazione terroristica.

I collegamenti con i terroristi presenti nella Striscia sono difficilmente smentibili: foto e incontri con i capi politici e militari di Hamas, intercettazioni in cui Hannoun gioisce con il fratello per la morte di bambini ebrei, scatti di Albustanji con il mitra in mano.

Insomma, frequentavano il gotha del terrorismo e ora quasi se ne vergognano.