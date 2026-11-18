L’Italia corre verso l’uscita dalla procedura per deficit eccessivo. Secondo le previsioni della Commissione europea che certo non ha mai fatto sconti al nostro Paese - Roma ci riuscirà alla fine di quest’anno, con un rapporto tra deficit e Pil che scenderà al 2,9%. «Se così fosse», ha detto il commissario agli Affari economici Valdis Dombrovskis«potremmo chiudere la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia in primavera».

Sarebbe un successo per il governo guidato da Giorgia Meloni, che – sul versante della finanza pubblica – arriverebbe alle elezioni con un Paese che sta meglio di come lo ha trovato, contro tutti i pronostici che avevano preceduto il suo insediamento. Non era scontato. Non ci riuscirà la Francia, che quest’anno peggiorerà il suo deficit/Pil al 5,5%: segno di quanto sia difficile mantenere la disciplina sui conti pubblici. E uscire dalla procedura non è soltanto una formalità. Significa riportare l’Italia in «serie A», con vantaggi concreti come la possibilità di beneficiare di maggiori margini di spesa pubblica. Il che significa poter varcare nuovamente la soglia del 3% nel 2027 senza ricadere automaticamente nel gorgo della procedura per deficit eccessivo.

«Sei dati definitivi del 2026 confermeranno un deficit sotto il 3% del Pil, valuteremo i disavanzi previsti per il 2027 e il 2028 per verificare se il superamento del 3% sia interamente spiegato dall’utilizzo della flessibilità fiscale prevista dalle clausole nazionali di salvaguardia per la difesa e la resilienza energetica richieste dall’Italia», ha precisato Dombrovskis, uno dei volti europei da sempre più arcigni sul rigore dei conti.

Il commissario lettone ha colto l’occasione per sottolineare che è «un momento cruciale per i bilanci», per cui serve «prudenza». Le previsioni sui conti di Roma vedono un aumento del deficit al 3,5% nel 2027, per poi scendere al 3,2% nel 2028. L’Italia sarà comunque in buona compagnia: «Dodici Stati membri hanno registrato deficit superiori al 3% del Pil nel 2026. Entro il 2028 questo numero dovrebbe salire a sedici», ha puntualizzato il commissario. Quanto al debito, continua a farsi sentire la sanguinosa eredità del Superbonus, la misura voluta dal governo Conte che ancora nel 2027 peserà sui conti pubblici per oltre 20 miliardi. Il rapporto tra debito e Pil raggiungerà quindi il picco del 138,8% nel 2027, prima di ricominciare a scendere nel 2028. A sottolineare il legame è proprio la Commissione europea, che indica nei crediti edilizi e nell’aumento della spesa per interessi i responsabili di questo incremento.

Nonostante questo, le previsioni economiche autunnali di Bruxelles alzano la stima di crescita del Prodotto interno lordo per quest’anno: l’Italia crescerà dell’1% nel 2026 (contro l’1,2% dell’Eurozona), rispetto al +0,5% previsto in primavera, e dello 0,7% l’anno prossimo, contro la precedente stima dello 0,6%.

La peggiore del gruppo è l’Irlanda (-0,4%, unico Paese europeo in recessione nel 2026) e tra i big arranca la Francia, che dovrebbe chiudere l’anno con un +0,4%. Sempre per quanto riguarda l’Italia, la disoccupazione è prevista in calo al 5,8% nel 2027, mentre l’inflazione dovrebbe rimanere su livelli elevati, superiori al 3% anche il prossimo anno.

Infine, il monito sugli investimenti: «La conclusione del Pnrr avrà un impatto sul livello degli investimenti pubblici nei prossimi anni, ma non prevediamo forti effetti di caduta improvvisa». La crescita degli investimenti potrebbe rallentare fino allo 0,3% nel 2028, ma su questo la partita è ancora tutta da giocare. Il Paese, partito nel 2022 da una condizione più difficile, ha guadagnato un tesoretto di fiducia grazie alla politica attenta sui conti pubblici. Aver cancellato l’immagine di un’Italia politicamente instabile e spendacciona ha contribuito alle promozioni delle agenzie di rating, creando il terreno migliore per attrarre investimenti.