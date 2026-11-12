Manovra, Giorgetti frena sulle modifiche

Gli interessi sul debito «non sono emendabili ma devono essere pagati». Giancarlo Giorgetti lo ricorda «ai parlamentari, di opposizione e di maggioranza», ma il messaggio arriva proprio mentre si apre la stagione delle proposte di modifica alla legge di Bilancio. Il ministro dell’Economia rivendica «la fiducia associata all’immagine dell’Italia, della credibilità, che abbiamo costruito nel corso di questi anni», che permette «in situazioni un pochettino complicate sui mercati finanziari» di gestire «un grande debito pubblico che produce oneri ogni anno». Lo spazio per i ritocchi, insomma, è contenuto. Né Giorgetti nasconde il nodo dell’energia: «con prezzi di questo tipo diventa impossibile competere a livello internazionale» e «per un Paese vocato all’export», avverte, «abbiamo bisogno di stabilizzare la situazione».

Su questa linea si è mosso il vertice di un’ora a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Giorgetti. L’obiettivo condiviso è «rafforzare la manovra nel corso dell’iter alle Camere attraverso correttivi mirati» su sanità, pensioni, scuola e università, con «un pacchetto di emendamenti concordati», sempre «nel rispetto degli equilibri finanziari della manovra». Tra le ipotesi, il rinvio del taglio di 7mila unità nell’organico scolastico. Nessun contributo aggiuntivo dalle banche, invece. «L’impianto della manovra sulle entrate e sulle uscite è definito ed è corretto che rimanga così», assicura Lupi. Gli emendamenti vanno depositati entro il 17 novembre.

Dall’altra parte c’è Confindustria, che chiede di fare di più per lo sviluppo. Il presidente Emanuele Orsini chiede di spingere sullo sviluppo, a partire dall’energia. «Il Paese ha bisogno di più rinnovabili, serve disaccoppiare il prezzo del gas da quello elettrico per essere più competitivi». In audizione gli industriali premiano le misure sul costo dell’energia, ma segnalano che il 43% delle coperture è a carico delle imprese e che 38 misure valgono solo per il 2027, per 8,4 miliardi. Anche sul taglio dell’Irpef, con l’aliquota al 33% estesa per il 2027 fino a 55mila euro di reddito, gli industriali, «pur riconoscendone la finalità di sostegno ai redditi», segnalano che «l’impiego di risorse, peraltro significative, determina un beneficio individuale contenuto». Secondo l’Istat la misura riguarda circa 3,7 milioni di contribuenti, con un vantaggio medio di 450 euro. «Il Paese ha l’urgenza di tornare a crescere», è la premessa: «Siamo consapevoli delle esigenze di consolidamento della finanza pubblica, ma occorre pensare a una vera e propria strategia industriale, pluriennale, stabile e ambiziosa». Serve, concludono, «una politica economica che torni a costruire il futuro del Paese». Una richiesta comprensibile, che dovrà però fare i conti con gli interessi che, come ricorda Giorgetti, vanno pagati comunque.