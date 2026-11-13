Manovra, Messina all’attacco. Giorgetti difende la linea politica

Un aggettivo, «sudamericane», e un equivoco. Carlo Messina alza i toni sulla manovra e il governo risponde a stretto giro. In audizione davanti alla commissione d’inchiesta sul sistema bancario, il Ceo di Intesa Sanpaolo ha preso di mira la norma che spalma su dieci anni i crediti d’imposta del Superbonus.

«Sono delle formule sudamericane di gestione del debito nei confronti dei propri creditori», ha affermato. E ancora: «È una cosa incredibile quello che c’è nella legge finanziaria: dieci anni. Mi scade l’anno prossimo un credito, me lo porti a dieci anni e senza interessi».

Messina ha rivendicato il peso delle banche, che detengono circa 600 miliardi di titoli di Stato, ricordando che «senza di loro non ci sarebbe il finanziamento del debito pubblico», e ha giudicato alcune misure «non coerenti con la Costituzione».

Da Dublino la replica di Giorgia Meloni. «Mi dispiace che si considerino misure sudamericane, penso che invece non lo siano». La premier avrebbe preferito «arrivare allo stesso risultato con un accordo come è accaduto negli anni passati», ma ha invitato a «darci una mano reciprocamente». Poi, però, la precisazione di Palazzo Chigi: Meloni aveva inteso la critica come rivolta alla manovra nel suo complesso ealle misure sulle banche, senza cogliere che Messina si riferisse alla rimodulazione dei crediti del Superbonus. Altrimenti non avrebbe parlato di «un fatto di giustizia».

Più diretto Giancarlo Giorgetti, rispondendo ai parlamentari: «Accetto le critiche di una misura sudamericana ma rivendico la politica asburgica di questi quattro anni».

Il ministro ha ricordato che la ripartizione riguarda 23-24 miliardi, mentre lo Stato ha assorbito 140 miliardi di Superbonus tra il 2023 e il 2026. «Senza questo apporto il rapporto debito/Pil in questo Paese sarebbe già disceso al 132%», ha sottolineato. E ha aggiunto: «Mi prendo la responsabilità anche degli errori di altri».

Sul contributo chiesto al sistema bancario e assicurativo, Giorgetti ha assicurato che le misure «non sono volte a indebolirlo né a comprometterne la capacità di sostenere famiglie e imprese».

Non si tratta, ha spiegato, «di un prelievo straordinario sugli extra-profitti, ma di modifiche di aliquote e regole di deducibilità definite in anticipo e in larga parte temporanee». Il 40% del maggior gettito 2027 deriva dal differimento di deduzioni già maturate, oltre il 99% dell’Ires aggiuntiva arriva dai grandi intermediari e nessuna piccola Bcc è toccata, mentre l’aliquota effettiva del settore resta inferiore di oltre 10 punti a quella dell’economia. Quanto alle modifiche in Parlamento, «les jeux ne sont pas faits», purché siano coperte.