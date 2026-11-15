Manovra, sul dossier Superbonus il governo cerca un compromesso

«Un idraulico, una commercialista, un fisioterapista, fino ad oggi se lavoravano sodo e superavano gli 85mila euro di fatturato uscivano dal regime forfettario». Giorgia Meloni torna in video sui social per spiegare una per una le misure della manovra, e questa volta tocca all’estensione fino a 100mila euro della flat tax per gli autonomi, una «misura di buon senso» per aiutare «chi rischia in proprio per creare valore e non si arrende». «Per paradosso un anno che era andato bene finiva per diventare una penalità», spiega la premier. Secondo la relazione tecnica la misura riguarda circa 41mila contribuenti e costa 247 milioni il primo anno. Alla sinistra, che parla di privilegio, ricorda che si «confonde, e devo dire spesso di proposito, il fatturato con lo stipendio», perché l’autonomo «non ha le ferie pagate, la tredicesima, la liquidazione». E chiude: «La verità è che per la sinistra gli autonomi sono dei lavoratori di serie B, invece per noi i lavoratori sono tutti uguali».

Sul fronte più delicato, quello dei rapporti con le banche, il segnale arriva dalla telefonata

fra Meloni e il Ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, per chiarire le incomprensioni dei giorni scorsi. Nessun commento ufficiale, ma la parola chiave è «ricucire». Sintonia tra le due parti con la promessa di risentirsi il prima possibile, nel corso dell’iter della legge di Bilancio. In ambienti bancari si spiega che l’obiettivo era sgombrare il campo da temi che potevano diventare difficili da gestire e che l’appunto dell’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo era rivolto al governo, non alla premier. Il nodo principale è la norma che spalma su dieci anni i 20 miliardi di crediti del Superbonus: anche alla luce del colloquio si punta a un compromesso, e fra le ipotesi ci sono l’esclusione delle pmi e una spalmatura su un periodo più breve. Un margine c’è, perché la spesa è già stata contabilizzata nel 2023 e un correttivo peserebbe sulla cassa, non sul deficit guardato da Bruxelles.

Martedì scade il termine per gli emendamenti. L’ultimo vertice di maggioranza ha deciso «correttivi mirati» su sanità, pensioni, scuola e università. Sulla scuola resta da stabilire se cancellare o rinviare al 2029 la riduzione di quasi 7mila posti fra organico e personale Ata. Per la sanità si cercano risorse aggiuntive guardando anche a una parte degli 1,6 miliardi della carta per gli anziani. Sulle pensioni, oltre alla spinta ad alleggerire la stretta sull’indicizzazione, si discute del fondo da 850 milioni per la flessibilità in uscita. La soglia dell’exit tax, che rende appena 6,7 milioni l’anno, dovrebbe salire da 800mila euro a 5 milioni. Possibili ritocchi anche alla flat tax all’1% per i giovani, al ristoro alle Regioni per il bollo auto e al caro materiali. I costi dei correttivi più discussi restano gestibili. Rinunciare al taglio sulla scuola costerebbe 84 milioni nel 2027 e 252 nel 2028. La stretta sull’indicizzazione vale 1,48 miliardi di risparmi: restituirla tutta è improbabile, mentre un intervento limitato alle pensioni fra 4 e 5 volte il minimo costerebbe, sui parametri della relazione, circa 250 milioni lordi. Somme che si possono coprire con i fondi speciali delle tabelle A e B e con i residui dei ministeri, senza toccare i saldi.