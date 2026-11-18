Conti in ordine e nessuna fuga in avanti. È la linea uscita ieri mattina dal vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a poche ore dalla scadenza per gli emendamenti in commissione Bilancio alla Camera. Tutti i partecipanti, secondo la nota diffusa al termine, «hanno ribadito la volontà di mantenere in ordine i conti pubblici, assicurando che ogni proposta di modifica sia sostenuta da coperture certe e puntuali». Confermata «l’attenzione per l’adeguamento delle pensioni, il fondo sanitario, la scuola e il comparto sicurezza», con l’obiettivo di «migliorare ulteriormente l’efficacia dell’impianto complessivo della manovra, reputato già molto solido», e di «procedere in modo unitario».

Alle 18 di ieri il termine è scaduto con circa 6.600 proposte di modifica, record per la legislatura: circa 2mila della maggioranza, il resto delle opposizioni. E proprio la sanità è uno dei capitoli su cui si concentra il lavoro. Il ministro della Salute Orazio Schillaci tratta con il Mef per trovare circa mezzo miliardo in più, oltre ai 2,36 miliardi annui già stanziati dalla manovra per il Fondo sanitario nazionale, a cui si aggiunge un miliardo previsto dalla legge di Bilancio precedente: nel 2027, come ricorda Schillaci, il Fondo arriva a 146 miliardi, il livello più alto di sempre. «Stiamo lavorando con il governo e con il ministro Giorgetti per trovare dei fondi, il mio primo interesse è che i fondi in più siano destinati a chi lavora in maniera esclusiva all’interno del Servizio sanitario nazionale, a tutti i professionisti che ogni giorno si sacrificano», ha spiegato il ministro. Un’apertura accolta con favore dall’Anaao, il principale sindacato dei medici ospedalieri. Tra le ipotesi di copertura non si esclude un intervento sulla carta per gli over 75, che stanzia 1,6 miliardi per un voucher da 300 euro destinato alle spese sanitarie.

Anche dai partiti arrivano proposte. Forza Italia ha depositato emendamenti sugli anziani non autosufficienti, senza toccare la carta per gli over 75. Noi Moderati chiede maggiore trasparenza sui costi delle prestazioni, perché, spiega Lupi, «i cittadini devono poter conoscere con chiarezza quanto costa ciò di cui usufruiscono». Le opposizioni (Pd, M5s, Avs, Iv e +Europa) puntano invece, con uno dei loro 18 emendamenti unitari, a un «percorso progressivo di incremento volto a raggiungere gradualmente una percentuale di finanziamento annuale non inferiore allo 7,5% del Pil», con 6,4 miliardi in più nel 2027.

L’altro dossier destinato a far discutere è quello del condono. L’obiettivo è fissare un termine ai Comuni per rispondere alle domande dei condoni passati rimaste arenate, come accade a Roma, salvo elementi ostativi come il rischio sismico o idrogeologico, e dare alle Regioni la possibilità di riaprire sanatorie come quella del 2003 in Campania, che allora non la recepì. «Vogliamo superare una disparità di trattamento che da oltre vent’anni penalizza la Campania», ha spiegato la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri, che ha promosso la proposta con gli altri parlamentari campani del partito. In valutazione anche una norma per regolarizzare piccoli interventi non strutturali. Lupi ha precisato che le proposte riguardano i vecchi condoni, senza aprirne di nuovi.