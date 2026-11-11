Nuova bufera sul libro anti-Meloni. Ma sono passati 2 anni

Ne è passato di tempo ma «Trame del tempo 3» è sempre lì, a disposizione dei docenti che vogliono adottarlo. Il libro di testo anti-Meloni secondo cui i risultati delle Politiche 2022 sarebbero stati «pietosi» è nelle mani di alcuni studenti italiani. Era stato Il Giornale, nel giugno del 2025, a scovare per primo il manuale. Gli autori sostengono che l’esecutivo in carica concorra alla «rinascita dell’ultradestra europea» e che approvi «legge liberticide». Poi presenta la consueta spruzzata di riduzionismo sulla «questione triestina» e sulla tragedia delle foibe inflitte agli istriano-dalmati dai comunisti titini. Alla pubblicazione del nostro articolo, era seguita una discreta e partecipata polemica, condita dall’interrogazione parlamentare presentata da Augusta Montaruli, di Fdi, e dalla presa di posizione in difesa del testo della casa editrice Laterza, che pure oggi interviene: «Un ministro non può chiedere il ritiro». Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha insistito: «Credo che sia nell’interesse stesso dell’editore, per salvaguardare la reputazione scientifica della sua casa editrice, ritirare un testo che dal punto di vista scientifico è del tutto inadeguato». Sempre sulle pagine di questo quotidiano, era già stato fatto notare quale fosse la radice ideologica di quel libro. Tra i ringraziamenti alla fine, spunta il nome di Davide Grasso, già militante di Askatasuna e No Tav. Per Augusta Montaruli, esiste una «continuità» del centro sociale torinese «non solo nell’Università ma addirittura nei testi che vengono redatti e distribuiti nelle scuole». Il ritorno di «Davide Grasso sotto diverse vesti aggiunge gravità a quelle pagine ignobili e faziose, dalle foibe fino a Giorgia Meloni». Il Campo largo, su questa questione, non si è espresso. Del resto anche uno degli autori di «Trame del tempo 3», Carlo Greppi, fa parte dell’intellighenzia di sinistra. Sul sito di Fanpage è possibile leggere un articolo risalente 5 ottobre del 2023. Un certo Carlo Greppi arriva a sostenere che le persone infoibate abbiano subito violenze «perché più o meno convintamente fasciste». Fosse lo stesso Greppi di «Trame nel tempo 3»? Non ci sarebbe da stupirsi.