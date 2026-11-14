Nuove linee guida per tutte le scuole. “Inattendibili le mail fotocopia”

Il governo reagisce alla strategia della tensione alimentata dalla pioggia torrenziale di falsi allarmi bomba che negli ultimi giorni ha investito migliaia di scuole italiane.Solo l’ultimo episodio di una sequenza di azioni ostili che nelle scorse settimane ha visto prima gli attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione della grande distribuzione - avvenuti all’estero poi le minacce ai voli di linea e infine la diffusione online di dati personali di esponenti delle istituzioni. Un attacco, quest’ultimo, portato avanti dal collettivo di hacker filorussi NoName, che ha messo online sul dark web anche contatti e numeri di telefono - tra gli altri - del ministro degli Esteri Antonio Tajani - e dei suoi familiari, con tanto di taglia promessa a chiunque voglia fornire al gruppo criminale ulteriori dati sensibili dei «nemici della Federazione Russa».Tutti episodi, queste minacce cyber, sui quali si è ancora al lavoro per capire se siaL’ex capo della Polizia Franco Gabrielli ostenta sicumera: lui sì che ha la ricetta per garantire la sicurezza del Paese. Il civil servant, che insieme a Ernesto Maria Ruffini compone l’affollatissima compagine di «Più uno» (uno dei centrini che orbitano attorno al Campo largo), rinuncia alla sua istituzionano frutto di un’unica regia, ma che di certo sono già accomunati dalla evidente capacità di generare allarme sociale, essendosi dimostrati in grado di compromettere la regolarità delle attività quotidiane.Ed è rivolta soprattutto all’offensiva contro le scuole, che ha visto l’invio massiccio di email minatorie (e che soprattutto il primo giorno ha provocato evacuazioni e grandi disagi), la circolare emanata ieri dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La direttiva, indirizzata a prefetti e questori, vuole evitare che minacce seriali, identiche o molto simili tra loro, provochino automaticamente evacuazioni e interruzioni delle lezioni. Nessuna sottovalutazione, ovviamente, ma la raccomandazione di analizzare il rischio basandosi su elementi concreti, senza rinunciare comunque alle verifi- che necessarie a garantire la sicurezza in seguito alla minaccia. Se il Viminale detta la linea, a confermare la strategia dell’esecutivo è intervenuto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che ieri durante l’incontro con le parti sociali a Palazzo Chigi ha richiamato proprio gli effetti della paura collettiva. Rimarcando come finora i danni «più degli hacker, li ha provocati un panico mediaticamente indotto», come è accaduto ha insistito Mantovano per la corsa a svuotare gli scaffali in alcuni supermercati dopo la diffusione di notizie sul malfunzionamento dei frigoriferi, anche se questo tipo di attacchi sono finora avvenuti oltreconfine. E se la frenesia nel fare la spesa nel timore che un attacco potesse fermare la grande distribuzione è la prova degli effetti della guerra ibrida persino in assenza di un vero attacco, Mantovano ha comunque ribadito la necessità di rafforzare le difese informati- che, chiarendo che per il 2027 gli stanziamenti destinati alla cybersicurezza ammontano a 298,9 milioni di euro quasi cento in più rispetto ai 203 milioni dell’assestamento 2026. L’autorità delegata per la sicurezza ha poi sollecitato anche la collaborazione delle imprese, invitate a segnalare tempestivamente gli attacchi alle autorità per consentire risposte più efficaci. «Bisogna convincersi che i sistemi di sicurezza cyber sono un investimento e non un costo» ha aggiunto Mantovano, avvertendo che ripristinare strutture compromesse può risultare molto più oneroso che proteggerle preventivamente. Anche perché, ha concluso il sottosegretario, «la gravità della situazione impone di non perdere tempo».