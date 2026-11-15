Padri separati, gli ammessi agli aiuti sono 7.400

Sono 7.402 le domande ammissibili al contributo per l’affitto destinato ai genitori separati o divorziati, su 15.545 istanze presentate entro il 28 ottobre. È il bilancio della prima misura sperimentale di sostegno abitativo voluta dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Per tutti gli ammessi il contributo sarà erogato già entro dicembre, dopo i controlli e la pubblicazione della graduatoria sul sito del Mit. L’88% dei beneficiari è costituito da cittadini italiani, mentre il 12% è straniero: il 3,5% da Paesi Ue e l’8,5% extra Ue. Il requisito è il reddito Irpef, fino a 35mila euro, anziché l’Isee, per intercettare anche la cosiddetta fascia grigia di genitori che lavorano, ma dopo una separazione faticano a sostenere il costo della casa. Il 60,3% ha un reddito fino a 25mila euro annui. Gli uomini sono il 56,9%, le donne il 43,1%, oltre metà ha tra 45 e 54 anni e quasi un beneficiario su due ha almeno due figli. Per Salvini, «la forte risposta alla misura conferma l’importanza di aver dato attenzione a una forma di disagio abitativo spesso rimasta ai margini delle politiche di sostegno». L’obiettivo, aggiunge il ministro, è «trasformare rapidamente la misura in un aiuto concreto: migliaia di madri e padri riceveranno il contributo entro dicembre, potendo contare su un sostegno alle spese per la casa già prima della fine dell’anno». Per il 2027, inoltre, il decreto Infrastrutture rafforza la misura: il Fondo sarà incrementato di 30 milioni, passando da 20 a 50 milioni.