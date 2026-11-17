Quota 64 ci sarà, ma non nella manovra. Nel giorno in cui scade il termine per gli emendamenti alla legge di Bilancio, con migliaia di proposte di modifica pronte ad approdare in commissione, la Lega sceglie di sottrarre la sua bandiera previdenziale al confronto sui correttivi e di affidarla a un provvedimento dedicato. Un cambio di percorso più che di obiettivo, come lo presenta Claudio Borghi: quota 64 «ci sarà» ma, «dato che è un capitolo abbastanza importante, invece di metterlo dentro a emendamenti della finanziaria, sarà oggetto di un provvedimento a parte». L’idea resta quella dell’uscita volontaria, cioè «consentire a chi vuole, con assoluta opzionalità, di andare in pensione a 64 anni optando per il sistema contributivo». Le risorse per partire ci sono, assicura il senatore leghista: «gli 800 milioni che secondo me saranno di più». E la legge Fornero, aggiunge, «nei fatti è già superata».

La strada è già tracciata dall’articolo 52 della manovra, che stanzia 850 milioni l’anno fino al 2029 e rinvia a un successivo intervento legislativo.

Una soluzione che nella maggioranza viene descritta come già concordata e che richiama il precedente del primo governo Conte, quando Quota 100 arrivò con un decreto a gennaio. L’intesa sul percorso, però, non chiude il confronto sul merito. Forza Italia vuole giocare la sua partita sulle pensioni e prepara due o tre emendamenti sull’indicizzazione degli assegni, dalla cancellazione della stretta alla rivalutazione piena fino a cinque o sei volte il minimo. «È esattamente il ceto medio che vogliamo tutelare», spiega Maurizio Casasco, responsabile economico degli azzurri, che si dice «perfettamente d’accordo» con Marco Osnato di FdI, favorevole alla rivalutazione piena fino a circa 3mila euro lordi.

Antonio Tajani fissa le priorità: «Saremo inflessibili su previdenza dedicata per le forze dell’ordine, per le forze armate, miglioramento per la sanità, quindi più investimenti, poi scuola». Gli azzurri lavorano anche a correttivi sull’exit tax e sullo spalmacrediti del Superbonus. Sulle banche le sensibilità restano diverse: Matteo Salvini assicura che, se il Parlamento chiederà un contributo aggiuntivo, la Lega sarà «ovviamente in prima fila», mentre per Tajani il settore «già ha dato molto anche negli scorsi anni».

A reclamare risorse è soprattutto la sanità. Il ministro Orazio Schillaci apre a nuovi fondi per chi lavora in esclusiva nel Ssn: «Stiamo lavorando con il governo e col ministro Giorgetti per reperire più fondi da destinare agli operatori sanitari». Un’apertura accolta con favore dall’Anaao Assomed, che conferma comunque la manifestazione del 5 dicembre. Altre risorse potrebbero arrivare da una rimodulazione della card per gli over 75, ancora allo studio. Borsa Italiana e otto associazioni chiedono invece di riconsiderare l’aumento della Tobin tax.

A tenere insieme richieste e conti sarà Giorgia Meloni, che stamattina riunisce con Giancarlo Giorgetti i vicepremier Tajani e Salvini e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. È una manovra che «farà molti scontenti», ha detto il ministro Ciriani, ma da difendere «con le unghie e con i denti».