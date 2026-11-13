Quel segnale di dialogo

Millequattrocentottantatrè giorni dopo il giuramento del governo di Giorgia Meloni, l’opposizione accoglie la mano tesa dall’esecutivo. O, almeno, non risponde con un pugno (gesto assolutamente non casuale). Per la prima volta. Ed è già un piccolo passo avanti dopo quattro anni di ostracismo totale, anche di fronte alle emergenze internazionali che si sono presentate lungo il cammino dell’esecutivo di centrodestra: guerre, crisi economiche, alluvioni e ondate migratorie. Meglio tardi che mai. In tal senso, nelle ultime trentasei ore, sono arrivati due segnali positivi da fronti differenti - uno politico e uno economico - che sembrerebbero andare nella stessa direzione.

Prima l’accordo storico tra sindacati e imprese su rappresentanza, assetti contrattuali e salari. Una firma arrivata alle cinque del mattino dopo una trattativa di 18 ore. Poi il vertice sulla sicurezza tra governo e opposizioni, dove queste ultime, seppur sempre riottose e in ordine sparso, hanno dato segno di collaborazione. Certo, siamo di fronte a una guerra ibrida sempre più spaventosa e invasiva, ma non era scontato che s’imboccasse questa direzione. Lo diciamo di nascosto e incrociando le dita: la direzione è quella dell’unità nazionale. Cioè quello spirito di appartenenza a una comunità di storia, cultura, valori che, di fronte a circostanze emergenziali, supera le divisioni politiche, territoriali e sociali. Perché una Nazione è molto più della somma dei suoi partiti politici. Un traguardo ancora lontanissimo e apparentemente inconciliabile con un’opposizione che troppo spesso vede un nemico nell’avversario, in virtù di una presunta superiorità culturale e antropologica che spesso tracima nell’odio. Ma qualcosa in questi giorni si è mosso. E noi, almeno per qualche ora, vogliamo crederci.