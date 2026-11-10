Data center, il governo lavora a una strategia nazionale

Sulle autorizzazioni facili alla costruzione dei data center che fanno muovere l’intelligenza artificiale, negli Stati Uniti Donald Trump e i Repubblicani si sono giocati le elezioni di Midterm: troppe concessioni ai colossi del Tech, troppo consumo di suolo, di energia, di acqua, scarsa considerazione delle comunità locali. In Europa il clima non è ancora incandescente, anche perché queste cattedrali non sono così diffuse sebbene stiano crescendo a ritmi sempre più serrati, anche in Italia. Ma le proteste a livello locale si fanno sentire, da ultimo in Lombardia, nel Pavese e alle porte di Milano.

Gli spazi liberi sul territorio italiano sono limitati - e per questo si punta a recuperare soprattutto aree industriali dismesse - e non tutti i data center sono uguali: un conto è elaborare dati per un videogioco, un altro è gestire documenti della pubblica amministrazione, informazioni sanitarie sensibili, segreti militari.

È su questo assunto che il governo sta lavorando, secondo quanto risulta a il Giornale, a una strategia nazionale sui data center, per evitare il far west delle autorizzazioni - che sono concesse a livello locale e regionale, fino a una certa soglia di potenza elettrica - e per orientarne la proliferazione secondo scopi di interesse pubblico.

Tra il ministero dell’Industria e del Made in Italy di Adolfo Urso, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Gilberto Pichetto Fratin, dell’Università e della Ricerca con la ministra Anna Maria Bernini e Palazzo Chigi con il Dipartimento per la trasformazione digitale guidato dal sottosegretario Alessio Butti si lavora a un tavolo di coordinamento per arrivare a una sistemazione organica della materia.

Il governo è già intervenuto in primavera varando con il primo Decreto Bollette una procedura semplificata per autorizzare i progetti di data center e le reti di connessione elettrica necessarie al loro funzionamento: concentra in un solo iter le varie autorizzazioni e pareri ambientali, edilizi, paesaggistici, di allaccio alla rete, per ridurre ritardi e incertezze per gli investitori.

Ora l’obiettivo è arrivare a una pianificazione complessiva dei data center da costruire. Non è una linea isolata. A inizio novembre il cancelliere tedesco Fiedrich Merz ha annunciato che il suo governo lavora a una strategia nazionale per i data center con l’obiettivo di quadruplicare in Germania la capacità di calcolo entro il 2030.

Non è solo un tema di avere in casa i sistemi più avanzati: la potenza di calcolo, ha sottolineato Merz, «è la moneta di scambio» per l’intelligenza artificiale. E finora i portafogli che questa moneta custodiscono sono stati appannaggio dei colossi esteri che si installano dove trovano spazio, al di fuori di un progetto unitario a livello nazionale.

Il pilastro del piano cui il governo lavora è una classificazione rigorosa degli impianti per la AI, a seconda della strategicità per il Paese. Lo scorso 27 ottobre all’evento di Moneta, il settimanale economico di il Giornale, l’amministratore delegato di Terna Pasqualino Monti evidenziava l’urgenza di una norma che metta ordine fra le tante richieste di prenotazione di connettività legate ai progetti di data center: impiegano risorse preziose, bloccano capacità di rete anche se poi quei progetti non vengono realizzati, stravolgono i piani infrastrutturali del gestore della rete.

Anche su questi aspetti il provvedimento del governo potrebbe mettere ordine subordinando l’accesso alla rete a un certo stato di avanzamento del progetto e alla sua effettiva rilevanza strategica. Prima di assegnare nuova potenza elettrica o autorizzare grandi opere, il governo intenderebbe valutare che cosa verrà calcolato, chi controlla i dati e qual è la ricaduta reale sul sistema Paese. La strategia si intreccia con il dibattito sul nuovo nucleare e sui piccoli reattori modulari (SMR), necessari per sostenere una domanda di energia che, nei prossimi anni, è destinata a un’esplosione senza precedenti.

L’intelligenza artificiale, e soprattutto la capacità di calcolo, deve essere considerata come una leva industriale e geopolitica. Anche dal suo controllo fisico passa l’autonomia digitale nazionale ed europea. In questo contesto si inseriscono i progetti in corso da parte del governo. Da un lato c’è Q-Arca, l’idea di una piattaforma nazionale integrata di supercalcolo (HPC), intelligenza artificiale, quantum computing, cybersecurity ed energia, cui lavorano Palazzo Chigi e il ministero della Difesa. Dall’altro, la candidatura di Genova come sede di una delle sette gigafactory che l’Unione Europea ha programmato di costruire per garantirsi capacità elaborativa per addestrare propri modelli di AI, e non solo per utilizzarli. La città ligure può offrire un ecosistema tecnologico d’eccellenza tra Cnr e Istituto Italiano di Tecnologia, la presenza di cavi sottomarini strategici e un collegamento naturale con il polo tech di Milano. Le candidature si chiudono il 3 dicembre e la decisione da parte di Bruxelles avverrà a inizio del 2027. La partita è apertissima.