«Riprendiamoci il nostro futuro» scrivono sugli striscioni gli studenti delle occupazioni. Ma in certe scuole vanno oltre, e quel futuro lo declinano con violenza e mancanza di rispetto. Accade all’istituto superiore Santorre di Santarosa, Torino, dove la vicepreside e due collaboratori scolastici restano contusi durante le proteste, tanto da dover ricorrere al pronto soccorso. I fatti avvengono poco prima delle 8, quando alcuni studenti varcano l’ingresso dell’istituto per occupare. Nei momenti concitati che ne seguono, durante un tentativo di strappare e chiavi del cancello dalle mani della vicepreside, ci sono spinte. Qualcosa va oltre. Nessuno ferma nessuno.

Sul caso interviene il ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara che telefona alla preside per esprimere la sua solidarietà e commenta la scelta di Elly Schlein di partecipare alla manifestazione degli studenti: «Dica chiaro Schlein se sta dalla parte dei lavoratori feriti oppure degli occupanti che per l’ennesima volta hanno usato metodi violenti». A Valditara si rivolge il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei Diritti umani (Cnddu) che chiede una procedura nazionale per affrontare le aggressioni durante le occupazioni scolastiche.

«Le motivazioni degli studenti meritano di essere esaminate - interviene il presidente Romano Pesavento - ma non possono diventare una circostanza attenuante sul piano della valutazione educativa e disciplinare. La risposta non può consistere nel semplice ritorno alla normalità, ma deve rendere inequivocabile che la sicurezza dei lavoratori non è materia di negoziazione».

A Milano invece, dove sono stati occupati sei licei, la preside del liceo Bottoni, Giovanna Mezzatesta, si schiera dalla parte dei ragazzi: «Verso queste occupazioni dobbiamo creare ponti, non muri. I ragazzi sono maturi, hanno idee chiare, tante paure, bisogna ascoltare la loro richiesta di cambiamento». Sul fatto che i ragazzi vadano ascoltati, sono tutti d’accordo. Quello che non funziona è quando il cliché dell’occupazione degenera in atti di violenza a cui nessuno sente il bisogno di chiedere scusa.