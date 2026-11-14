Scuola, più risorse. “Nessun taglio”. La Cgil persevera: sciopero politico

S&P conferma il rating dell’Italia a BBB+ con outlook positivo. Nel comunicato diffuso ieri sera l’agenzia riconosce che il Paese «si è dimostrato relativamente resiliente agli shock commerciali ed energetici» e stima una crescita 2026 dello 0,8%, meglio delle attese. Resta il nodo del debito, visto al 137% del Pil nel 2027 e in calo solo dal 2028. «Bene l’outlook positivo da parte di S&P, è un’ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta», commenta il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, per il quale «in tempi così difficili una conferma rappresenta un successo».

Intanto il governo apre il cantiere delle modifiche alla manovra. E la prima novità arriva dalla scuola: l’intervento sul personale, che aveva acceso le proteste, uscirà dalla legge di Bilancio. Lo ha confermato l’esecutivo ai sindacati a Palazzo Chigi e lo ha ribadito Giorgia Meloni in un video sui social, rivendicando però le ragioni della norma. «Siccome i fatti contano più delle polemiche», ha spiegato la premier, «non si trattava di tagli, nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe licenziato». La misura, ha chiarito, «cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi relativamente alle nuove assunzioni, perché la scuola negli ultimi 10 anni ha perso quasi 800mila studenti a causa del calo delle nascite». Ma «la scuola è molto più di una voce di bilancio, è il posto dove si decide che nazione saremo tra 20 anni».

La premier ha poi messo in fila i numeri: «circa 206 mila persone tra docenti e personale Ata» assunte e altre «40mila il prossimo anno», «14 miliardi di euro» per l’edilizia scolastica contro i «sei» stanziati «negli 11 anni che vanno da Monti a Conte». Soddisfatto il ministro Giuseppe Valditara, che ha giudicato «molto positivamente il superamento del taglio degli organici che si sta profilando».

Il secondo segnale riguarda la sanità. «Stanno continuando a verificare le disponibilità e tutte quelle che si renderanno praticabili verranno riversate sulla sanità», ha riferito la leader Cisl Daniela Fumarola. Conferma Pierpaolo Bombardieri della Uil: Giorgetti «ha detto che, anche alla luce del dialogo con la conferenza Stato-Regioni, il governo sta valutando di mettere ulteriori risorse». Resta aperta la partita delle pensioni. Sulla rivalutazione degli assegni, ha spiegato Fumarola, «ci è stato detto che continuano a verificare e che anche attraverso il percorso parlamentare cercheranno di darci delle risposte». La Cisl riconosce «la difficoltà oggettiva delle risorse disponibili», ma proprio per questo chiede che siano «concentrate sugli interventi che possono davvero aiutare le persone che ne hanno più bisogno», perché «i pensionati non sono un bancomat».

Al tavolo con le imprese, secondo quanto riferito da alcuni partecipanti, Giorgetti ha poi aperto a modifiche sull’exit tax, la norma che introduce un prelievo sulle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale all’estero dal primo gennaio 2027. E disponibilità è arrivata anche sullo spalmacrediti del Superbonus. «Il governo ha detto che è al lavoro e noi auspichiamo che ci sia una soluzione per le imprese più serie», ha spiegato il direttore generale dell’Ance Romain Bocognani. Il meccanismo, ha sottolineato, «crea una difficoltà di liquidità alle imprese», ma «ovviamente siamo consapevoli della necessità di una sostenibilità dei conti pubblici». Nonostante le aperture, Maurizio Landini ha confermato lo sciopero del 20 novembre.