Il governo accelera sul divieto dei social ai minori. E tutto, a cominciare dalla cronaca, specie dopo la distruzione delle vetrine a Milano, dice che sarebbe stato impossibile rimandare. L’azione coordinata che ha messo a ferro e fuoco il capoluogo lombardo e altre città è partita dai social e ha coinvolto anche minori. Così si è accelerato. Fino ai 13 anni l’accesso sarà vietato. I ragazzini fra i 13 e i 16 anni potranno invece avere un account purché sia gestito da un genitore: una mamma o un papà, prima ancora di un algoritmo, veglieranno su accessi, orari, contenuti. Il testo che la maggioranza sta predisponendo sarà un emendamento al decreto sicurezza e verrà approvato entro la fine del mese. Non era scontato arrivare a questo punto, soprattutto dopo che Bruxelles ha congelato le iniziative dei singoli Stati europei cercando di dare più uniformità alle leggi e all’età del divieto. Il governo tiene fede a una stretta già annunciata da tempo. La mossa raccoglie e sintetizza l’accelerazione impressa dalla premier Giorgia Meloni che aveva preannunciato l’intenzione di intervenire integrando il lavoro parlamentare già avviato da due disegni di legge firmati rispettivamente dalla senatrice di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni e dalla deputata di Italia Viva Marianna Madia. La stretta italiana segue l’Eu kids Act. Che per evitare false autodichiarazioni, punta su sistemi di certificazione dell’età attraverso soggetti terzi autorizzati o identità digitale. Dopo «mesi di lavori, discussioni, audizioni - dice la senatrice Mennuni- finalmente il Parlamento approverà una norma che prevede una regolamentazione per l’accesso dei minori ai social network». Sono «fiera che questo lavoro per il disegno di legge Mennuni-Madia, firmato insieme ai componenti della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza e a tutti i gruppi parlamentari si tramuti velocemente in una legge concreta».

L’esponente Fdi spiega: «A seguito dello stop di Bruxelles a legiferare in materia, a parer mio sbagliato e limitante della sovranità nazionale degli Stati membri, se già ormai più di un anno fa non avessimo proceduto alla notifica del nostro testo, oggi non sarebbe stato possibile apportare questo emendamento e non sarebbe stato possibile quindi proteggere in anticipo migliaia e migliaia di giovanissimi». Ma oggi Madia (Iv) è critica: «Sarebbe stato molto meglio non doverlo inserire in un decreto sicurezza», commenta gelida.

In Europa ogni Stato è in una situazione diversa: in Francia il Parlamento ha approvato il divieto under 15, ma il Conseil constitutionnel ha censurato l’articolo. Macron ha promesso una nuova legge. Oltralpe e in Italia, la lente d’ingrandimento è posta anche sul cosiddetto fenomeno «maranza: di vecchia data in Francia, relativamente nuovo in Italia. La Spagna sta discutendo un limite per gli under 16 e il testo deve ancora completare l’iter parlamentare. La Germania discute sull’età: limite a 16 anni o a 14. Extra Ue, il Regno Unito a giugno ha annunciato il divieto under 16, con avvio previsto nel 2027.