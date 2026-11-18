Vabbè, l’inflazione che schizza in alto, le bollette care, i conti della manovra da far quadrare. Però ecco da Bruxelles una buona notizia: con il suo 2,9 per cento di rapporto deficit-pil nel 2026, l’Italia sta per uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo. E ad annunciarlo è proprio il superfalco Valdis Dombrovskis. «Potremmo chiudere la pratica a primavera», dice, cioè poco prima delle elezioni.

Champagne a casa Meloni. «Grande soddisfazione» a Palazzo Chigi. «Un risultato importante, frutto del lavoro dell’esecutivo un segnale positivo per le famiglie e le imprese».

E di «successo» parla persino Mario Monti. «La stabilità che la premier ha saputo creare, con uno stile fatto di forza e caparbietà, è un valore in sé e ha contribuito a raggiungere il risultato». Certo, si poteva fare di più, visto che Meloni «non è andata a disturbare le categorie sociali che la votano». Già qualche mese fa Monti aveva elogiato la linea sui conti pubblici. «Giorgetti è stato in piena continuità con se stesso, Meloni è cambiata in meglio nella disciplina di bilancio».

La Commissione ha raddoppiato la stima della crescita, dallo 0,5 all’uno per cento, il che provocherà un rilancio dei titoli di Stato e un risparmio sugli interessi. «Numeri che riconoscono «l’impegno del governo per riportare sotto controllo la spesa pubblica», commenta Marco Osnato, presidente della commissione Finanze. Per il senatore Matteo Gelmetti, «si conferma la capacità di tenuta in un contesto internazionale complesso». Basti pensare alle difficoltà di Francia e Germania. «Nonostante le sciagure ereditate da Conte - ricorda Giovanni Donzelli - reddito di cittadinanza e superbonus, il governo ha fatto calare il disavanzo». Una corsa ad handicap. «Le misure simbolo del grillismo hanno portato il debito al 138,8 del Consiglio cento del Pil». Adesso, «grazie ai nostri provvedimenti, il rapporto scenderà al 138,2 per cento».

Maurizio Lupi è avvelenato. «Scopriamo che l’Italia ha lavorato bene e che potrà dare una mano a famiglie e imprese. Ne prendiamo atto con rammarico. L’interesse nazionale dovrebbe essere sopra tutto: se l’Istat avesse verificato meglio, non ci troveremmo con una Finanziaria che deve fare i conti con risorse che non ci sono». Cambierà la manovra? Palazzo Chigi «continuerà a sostenere la crescita, gli investimenti e l’occupazione», aspettando che la Ue si muova nella direzione indicata da Paolo Gentiloni. «Non possiamo andare avanti con 27 politiche di bilancio - dice l’ex premier - Servono un Tesoro comune e gli eurobond».