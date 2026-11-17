In Italia dovrebbe entrare in vigore il divieto di utilizzo dei social per tutti i minori di 13 anni: è la proposta presente in un emendamento al decreto sicurezza attualmente all’esame della Camera. La norma è stata elaborata con il contribuito fondamentale di Palazzo Chigi: Giorgia Meloni è stata uno degli sponsor principali dopo quanto accaduto a metà ottobre, quando giovanissimi, spesso nemmeno imputabili, si sono organizzati via social per assaltare e devastare le città.

Sotto i 13 anni il divieto è assoluto: non è possibile l’iscrizione a nessun social network e non è possibile fruire dei contenuti con un account personale intestato al minore. Tra i 13 e i 15 anni, invece, verrebbe introdotta una sorta “camera di attesa”, dove i minori possono avere un proprio profilo e gestirlo ma non autonomia: dovrà essere collegato a quello di uno dei genitori che dovrà supervisionare i contenuti e le attività del minore. “Riteniamo condivisibile la proposta di introdurre un limite di età per l’accesso ai social network. Le evidenze scientifiche ci indicano quanto sia importante proteggere i bambini e gli adolescenti dai rischi connessi a un utilizzo precoce e non regolato delle piattaforme digitali”, ha dichiarato Ivan Iacob, segretario generale di Aupi, Associazione Unitaria Psicologi italiani. Porre dei limiti, ha aggiunto, “non significa privare i ragazzi di qualcosa, ma assumersi la responsabilità di tutelare la loro salute psicologica e accompagnarli nel percorso di crescita.Crediamo però che un divieto, per quanto giusto e necessario, non possa essere sufficiente. È fondamentale affiancare al provvedimento una serie di interventi informativi, formativi ed educativi rivolti alle famiglie, alla scuola e a tutte le realtà che si occupano di minori”.

La norma italiana va a incardinarsi all’interno del Kids Act dell’Unione europea, che dev’essere però ancora portato ad approvazione definitiva. Per questo motivo l’Ue aveva esortato i Paesi a non muoversi singolarmente ma Roma ha deciso di intervenire, vista l’urgenza, in un’operazione che dovrebbe trovare l’approvazione bipartisan del parlamento. La sinistra preme da tempo per arrivare una soluzione di questo tipo ma finora non c’erano le condizioni per arrivare a finalizzarla. In Italia in consenso digitale è fissato da tempo a 14 anni e questo dovrebbe impedire la creazione di profili social ma nella realtà questo divieto viene facilmente bypassato con le autodichiarazioni.

Dopo “mesi di lavori, discussioni, audizioni finalmente il Parlamento italiano approverà una norma che prevede una regolamentazione per l’accesso dei minori ai social network”, ha dichiarato la senatrice Mennuni- Sono ”fiera che questo lavoro per il disegno di legge