Tajani ancora nel mirino: “Una taglia pure sulla mia famiglia”

Il collettivo filorusso di hacker NoName057(16) non si ferma. Dopo aver diffuso online informazioni riservate e dati personali di personalità istituzionali tra cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il capo della Polizia Postale Ivano Gabrielli e il capo della procura di Roma Francesco Lo Voi il gruppo filorusso ha allargato il tiro ai familiari del titolare della Farnesina. E adesso, nell’elenco di 21 nomi di «cittadini ostili alla Federazione Russa, sui quali siamo interessati a ottenere informazioni», come recita la pagina, sono apparsi anche quelli della moglie di Tajani, Brunella, e dei suoi figli, Flaminia e Filippo. Le schede riportano dettagli sui profili social, professione, hobby, nomi dei partner e numeri di telefono dei parenti. Sulla scheda di Filippo, peraltro, vengono coinvolti nel doxxing persino i due figli, nipoti del vicepremier, dei quali NoName pubblica i nomi. E se dal loro portale nel dark web gli hacker filorussi chiariscono di essere «disposti a pagare» per le informazioni personali sui soggetti che compaiono nel «tribunale», lo stesso Tajani ieri ha lanciato l’allarme per la nuova offensiva contro la sua famiglia, intervenendo al question time alla Camera a proposito della pioggia di falsi allarmi bomba diretti alle scuole italiane. «Io stesso ha spiegato il titolare della Farnesina nel corso del suo intervento - sono stato vittima di attacchi informatici, anche mettendo una taglia su di me. Nella giornata di oggi ho ricevuto ulteriori intimidazioni, che non hanno risparmiato alcun componente della mia famiglia, compresi i minori. Anche su di loro è stata estesa la taglia che mi riguarda». Oltre alle foto e alle schede dei suoi familiari apparse nel dark web, su Telegram è arrivata una minaccia diretta che «giustifica» l’escalation dell’attacco e il coinvolgimento dei parenti del vicepremier, oltre a ringraziare i «volontari italiani» che starebbero diffondendo «attivamente» informazioni sul ministro e sui suoi cari. «Antosha, sappiamo dove vive la tua famiglia», recita il titolo del post, che chiarisce poi come, «dato che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha reagito così duramente, abbiamo deciso di non fermarci qui e abbiamo ampliato il dossier. I parenti non dovrebbero nascondersi dietro le spalle di un politico che sta attivamente fornendo armi all’Ucraina e provocando conflitti».

Sul perché della diffusione dei dati personali suoi, dei suoi familiari e delle altre figure istituzionali, con tanto di taglia per ottenere altre informazioni, ieri Tajani ha ribadito che «la ragione è la nostra posizione sull’Ucraina, il nostro schierarci a difesa di uno Stato sovrano vittima di una guerra di aggressione e a favore della democrazia«. E di fronte al moltiplicarsi degli episodi dal doxxing che ha colpito lui stesso agli attacchi ai supermercati, dai falsi allarmi sui voli a quelli nelle scuole il ministro ha concluso che non si possa «più parlare di episodi isolati», ma di una «strategia che punta a creare il caos e a minare la fiducia dei cittadini, se non ad interferire nei processi democratici». L’importante, per Tajani, resta comunque «mandare un messaggio inequivocabile: non ci faremo intimidire».