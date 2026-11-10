“Via dalle scuole il manuale anti-Meloni”

L’egemonia culturale della sinistra nei libri di testo persiste. È il caso di «Trame nel tempo 3», manuale di Storia per gli studenti degli istituti superiori, che compare tuttora tra le novità di Laterza. Il Giornale ha sollevato il caso dei contenuti ideologici di quel libro a giugno del 2025. Dalle ricostruzioni false sulle foibe ai giudizi (sempre negativi) sulla premier Giorgia Meloni: «Trame nel tempo 3» è un caso di scuola sulle letture di parte. A pagina 666, si arriva a sostenere che l’esecutivo in carica abbia approvato «misure dichiaratamente liberticide». L’esempio riportato è quello dei decreti sicurezza. E che il centrodestra abbia al suo interno una «base dichiaratamente fascista».

Come fonte, il manuale cita l’inchiesta di Fanpage del 2024 (quella su Gioventù nazionale) che si è rivelata uno strumento di lotta politica. Il parlamentare di Fdi Giovanni Donzelli, ieri, è tornato sulla polemica con un post via social: «Ancora falsità e odio contro il governo Meloni. Pure nei libri scolastici!». Come avevamo già avuto modo di sottolineare, nei ringraziamenti finali del libro viene citato Davide Grasso, uno dei primi ideologi del movimento No Tav e di Askatasuna. Augusta Montaruli, parlamentare torinese, era stata la prima a presentare un’interrogazione su quanto scritto in «Trame nel tempo 3». «Ora - fa presente la Montaruli - chiediamo che l’interrogazione presentata a suo tempo riceva le necessarie risposte, considerato che, nonostante la manifesta faziosità del testo, continua l’adozione del manuale da parte dei docenti, avvenuta a Torino, Milano e ora anche a Bologna, come nuovamente denunciato dal nostro gruppo». Rispetto alla questione istriano-dalmata, ancora, il manuale ritiene che la questione triestina sia stata vittima di «semplificazione» per opera di «nostalgici del fascismo». Le foibe, poi, non sarebbero state ideate e messe in pratica da «bestie assetate di sangue e accecate dall’odio». Alla fine di «Trame nel tempo 3» viene, non a caso, ringraziato pure Eric Gobetti, storico riduzionista della tragedia istriano-dalmata. Un arsenale ideologico sempreverde: l’accusa perenne di fascismo e il riduzionismo delle foibe. È questo che alcuni ragazzi studiano sulle pagine di questo libro. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si è definito «amareggiato» per la «narrazione faziosa» del manuale. «Ritirarlo - ha aggiunto - sarebbe opportuno nell’interesse della credibilità scientifica e della stessa casa editrice». Anche quando la sinistra perde le elezioni, i gangli gramsciani restano in piena attività. Per certi docenti, del resto, la «resistenza» è tutta qua.