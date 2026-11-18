Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Lavoro della Camera, contesta le sentenze di Roma e Bari sul salario giusto.

I giudici intervengono mentre imprese e sindacati chiudono l’accordo previsto dal decreto Primo maggio. Svuotano il lavoro delle parti sociali?

«È un accordo storico, figlio del decreto.

Il controllo del giudice su una paga concretamente insufficiente può essere una garanzia, ma trasformarlo in un potere sostitutivo delle parti sociali è tutta un’altra cosa. Per discostarsi da un contratto servono motivazioni rigorose e parametri verificabili, altrimenti si indeboliscono l’autonomia sindacale e la certezza delle regole per chi assume e investe, che a quel punto dipende da un magistrato.

Allora i giudici abbiano il coraggio di chiudere i sindacati e di sostituirsi a loro caso per caso. Ma la dignità del lavoro va garantita a tutti e non può dipendere dalla capacità di affrontare una causa».

Per il Tribunale di Roma il rinvio ai contratti garantisce la proporzionalità della paga, non la sufficienza. Interpretazione corretta?

«No. Nel decreto abbiamo stabilito che chi applica contratti pirata o in dumping perde le premialità sulle assunzioni. L’articolo 36 va garantito, ma non può diventare un grimaldello per ridurre i contratti a un riferimento provvisorio. Così la retribuzione torna incerta, con esiti diversi da tribunale a tribunale. Un pasticcio enorme».

Per il Tribunale di Bari solo il giudice salva la legge dall’incostituzionalità.

«Il decreto è stato controfirmato dal Quirinale: se ci fosse stato qualcosa di incostituzionale, avrebbe sollevato dubbi.

Non l’ha fatto».

Sugli stipendi delle toghe avete fatto una norma interpretativa. Si può fare lo stesso col decreto Primo maggio?

«In linea di principio sì, ma io non lo farei. Come non credo che spetti alla politica fissare una cifra oraria di salario minimo, così non credo che Parlamento e governo debbano tornarci sopra. Sindacati e imprese hanno spalle forti e gambe veloci per farlo in completa autonomia».

Così rischiate di essere incolpati per i salari bassi?

«Le spalle larghe ci sono. La sinistra parla solo di settimana corta e salario minimo, due ricette che farebbero inevitabilmente aumentare il lavoro nero. Non prendiamo lezioni, anche perché viviamo un periodo di occupazione record. E se si voterà alla scadenza naturale della legislatura, ci potrebbe essere spazio per un nuovo decreto Primo maggio».