La guerra non si combatte soltanto con i cannoni: ha bisogno di casseforti, bilanci, prestiti, firme in calce a documenti che pesano quanto una divisione corazzata. E Bruxelles, ormai, ha imparato il mestiere.

Il Consiglio europeo ha infatti dato il via libera a una nuova tranche di quasi otto miliardi di euro per Kiev, la più consistente mai erogata in un’unica soluzione attraverso l’Ukraine Facility. È la nona rata, porta a oltre quaranta miliardi il sostegno versato dal 2024 e arriva dopo il conseguimento di più di venti obiettivi di riforma, dalla giustizia alla lotta alla corruzione, fino all’energia. Non soltanto denaro, dunque, ma anche un esame di buona condotta. Almeno sulla carta. Zelensky ringrazia, guarda all’inverno e ai bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche, idriche e di riscaldamento. L’Europa promette di non lasciare solo il suo alleato. E sul tavolo compare già l’ipotesi di altri 45 miliardi di prestito comune, mentre il pacchetto complessivo di sostegno europeo continua a lievitare.

Poi ci sono i soldi che non passano dalle casse dello Stato, ma finiscono direttamente nelle officine della guerra. 1,7 miliardi per droni, munizioni, radar e sistemi antiaerei. Una parte consistente alimenterà l’industria ucraina, un’altra quella europea. Il 40% circa degli acquisti andrà a imprese dell’Unione. Sul versante opposto, Bruxelles stringe ancora la vite delle sanzioni. Nel mirino finiscono propagandisti russi, personaggi televisivi, l’amministratrice delegata di Wildberries, Tatyana Kim, e soprattutto NoName057(16), gruppo di hacker filorussi accusato di attacchi contro istituzioni, infrastrutture critiche e aziende occidentali.

Intanto la guerra sul campo continua a presentare il conto, in vite umane (11 morti civili) e distruzione. A Kherson un uomo viene ucciso mentre viaggia in motorino. A Zaporizhzhia, Dnipro, Kharkiv, Chernihiv, e a Kiev in serata, i droni russi seminano morti e feriti. Anche sul territorio della Federazione si registrano vittime in seguito a raid ucraini. Nel mirino finisce il ponte di Crimea, che collega la penisola al Territorio di Krasnodar, colpito da uav ucraini. Kiev, ancora alle prese con restrizioni Starshield e timorosa di un imminente attacco missilistico, rivendica incursioni contro la raffineria di Ilsky e i depositi petroliferi di Azov. Mosca, dal canto suo, parla del più massiccio attacco di droni dall’inizio dell’invasione: 1.336 velivoli intercettati. Una nave da carico che trasportava grano è affondata al largo della costa bulgara sul Mar Nero, bombardato inoltre un treno vicino alla stazione di Dnipro. Sullo sfondo emerge anche la presenza in Ucraina da mesi di piccoli contingenti francesi impegnati nell’addestramento delle truppe e nella manutenzione dei mezzi.