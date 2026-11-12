Americani in missione: prima Putin, poi Zelensky. Ma lo Zar non vuole cedere

Sotto i cieli di Abu Dhabi, la diplomazia restituisce a casa centinaia di prigionieri. Un piccolo passo davanti a un immenso abisso, ma una vittoria inestimabile dove la pietà era stata cancellata. Il secondo giorno del trilaterale fra Usa, Russia e Ucraina consegna dunque un risultato, ma anche germogli di un compromesso al ribasso. Il risultato è l’intesa di principio per un importante scambio di detenuti, circa 2.000, il più consistente dall’inizio del conflitto. Pesa tuttavia l’assenza di una vera svolta politica. Il Donbass resta lì, come una pietra piantata nel mezzo della strada. Mosca pretende che Kiev rinunci anche ai territori che ancora controlla. Kiev risponde che non intende consegnare alla Russia ciò che i suoi soldati difendono a un prezzo immenso. Sullo sfondo resta Londra, teatro di un’inaspettata breccia diplomatica, confermata dalla Zakharova, affidata ai ministri degli Esteri Miliband e Lavrov che potrebbero incontrarsi entro pochi giorni.

Fra queste ostinazioni si muove la diplomazia americana. E lo fa con una certa fretta, perché il tempo dei negoziati non coincide mai con quello della guerra. Kushner e Witkoff hanno cercato di trasformare il confronto in un percorso, sottraendo almeno qualche dossier alla paralisi generale. Le garanzie di sicurezza, il futuro assetto europeo, la ricostruzione ucraina. Kushner ha parlato di mancanza di fiducia fra le parti. Una constatazione quasi ovvia, se non fosse che proprio la fiducia, in una guerra, è la prima vittima dopo gli uomini. Eppure gli americani insistono. Non nascondono le difficoltà, ma rivendicano qualche progresso. Il linguaggio è quello prudente dei negoziatori: passi avanti, intese preliminari, questioni ancora aperte. Parole che sembrano piccole, ma che possono diventare grandi se qualcuno, dall’altra parte del tavolo, decide di ascoltarle. E dall’altra parte del tavolo c’è Putin, che continua a considerare il territorio una questione decisiva e la sicurezza europea un dossier da ridisegnare secondo le proprie condizioni. Non vuole un’Europa seduta al tavolo con Mosca. Lo ha ribadito anche Medinsky (Ushakov è più possibilista), contestando il coinvolgimento dei rappresentanti europei e sottolineando che «serve una nuova Yalta che duri per secoli». Una posizione che collide con quella di Washington e Kiev: gli europei, sostengono gli americani, non possono essere esclusi da un accordo che riguarderà la loro sicurezza.

Witkoff e Kushner saranno a ore a Mosca, dove incontreranno Putin, per chiedere anche un allargamento dei tavoli all’Europa, poi voleranno a Dublino da Zelensky. Una staffetta delicata, nella quale porteranno le idee maturate negli Emirati e cercheranno di capire quanto spazio esista per un compromesso. La sequenza ha un significato politico preciso. Washington vuole verificare le intenzioni russe e confrontarle con quelle ucraine. Ma soprattutto vuole evitare che Abu Dhabi resti una parentesi, un altro capitolo di una diplomazia fatta di fotografie, dichiarazioni prudenti e appuntamenti rinviati.