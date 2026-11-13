“Anche voi europei seduti al tavolo”. Sì all’offerta degli emissari di Trump

Witkoff e Kushner arrivano in serata a Dublino senza portare a Zelensky buone notizie da Mosca. Dal faccia a faccia con Putin non è emersa quella disponibilità russa a fare concessioni che potrebbe imprimere una svolta ai negoziati. Il Cremlino continua a tenere il punto sul Donbass, respinge l’ipotesi di una presenza militare europea in Ucraina e punta ad allargare il confronto con Washington al futuro dell’architettura di sicurezza del continente. Eppure, la partita non è chiusa. Anzi, potrebbe nascere lo spazio per un ennesimo passaggio diplomatico: un nuovo trilaterale capace di rimettere in moto un negoziato prigioniero delle rispettive linee rosse. È la prospettiva che i due emissari americani hanno sottoposto a Zelensky.

L’Europa intanto alza la voce per non restare fuori dalla partita sulla pace. È il messaggio politico uscito dal vertice della Comunità politica europea di Dublino: nessun accordo sul futuro dell’Ucraina può essere deciso senza gli ucraini, nessuna nuova architettura di sicurezza può essere costruita sopra la testa degli europei.

Una linea che Zelensky ha ribadito con fermezza, definendo «un po’ strano» l’approccio americano ai negoziati con Mosca su un nuovo ordine europeo.

«Non dobbiamo mai riconoscere, in alcun modo, l’occupazione russa», ha ammonito. Da qui le richieste urgenti agli alleati: il ripristino di Starshield, il sistema satellitare di SpaceX, sulle cui funzionalità sarebbero state introdotte limitazioni Usa nel tentativo di esercitare pressioni su Kiev; la fornitura di missili per le batterie Patriot, munizioni per i caccia F-16 e attrezzature indispensabili al settore energetico.

Macron ha invitato l’Europa di riprendere l’iniziativa nel dialogo con Mosca, ricordando che oggi il sostegno all’Ucraina poggia soprattutto sugli europei, insieme a Canada, Australia e Giappone. Ancora più netto Donald Tusk: «non permetteremo a nessuno di imporre nuove regole di sicurezza a nostro discapito».

Un’apertura arriva dal fronte americano. Witkoff annuncia e Zelensky conferma che i Paesi europei saranno coinvolti nel prossimo round negoziale e anticipa un nuovo capitolo di colloqui sul modello Abu Dhabi, ma in formato allargato, già la prossima settimana. Sullo sfondo, anche la conferma dell’incontro tra Trump e Putin, fissato per il 18 a Shenzhen, in occasione dell’Apec. Bruxelles, nel frattempo, prepara il ventiduesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, con nuove restrizioni su banche, criptovalute e aggiramento delle misure attraverso Paesi terzi. Ursula von der Leyen ha annunciato anche un intervento per coprire il fabbisogno finanziario ucraino del 2027. Con Antonio Costa ha ribadito il sostegno militare, economico e al percorso di adesione all’Ue. Londra, dal canto suo, ha sanzionato tutti i dieci principali produttori petroliferi russi.

Ma la minaccia non riguarda soltanto il fronte ucraino. Il segretario generale della Nato Rutte avverte che i missili russi raggiungerebbero le principali città dell’Europa occidentale appena cinque minuti dopo quelle baltiche, sottolineando che la distanza geografica non deve tradursi in indifferenza politica di fronte alla minaccia.