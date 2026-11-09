Arruolamento alla russa. Maxi-retata in un locale: “Giovani costretti a firmare per la leva”

Duecento giovani russi fermati a Mosca in una sola operazione anti movida. Con tanto di pressioni da parte degli agenti perchè firmassero i documenti per la leva militare.

Tra loro dei minorenni, e decine di genitori davanti ai commissariati a chiedere di vedere i figli. È il bilancio dell’ultimo blitz della polizia a Kitay-gorod, il quartiere del centro di Mosca che nei fine settimana richiama migliaia di persone con i suoi bar e i suoi club. A due passi dal Cremlino, la guerra in Ucraina si fa sentire anche nelle notti della movida.

Secondo il comunicato ufficiale si è trattato di «misure preventive per mantenere l’ordine e contrastare il crimine», con l’obiettivo di «impedire il consumo di alcol in pubblico». I fermati sono stati portati in due commissariati per accertamenti. Ad almeno 17 di loro sono state inflitte sanzioni amministrative per aver bevuto alcolici. Altri, maggiorenni, «hanno ricevuto pressioni» per firmare un contratto con il ministero della Difesa, anche se non è chiaro se qualcuno abbia accettato. Un’altra fonte ha riferito a Ostorozhno Novosti che sarebbero state notificate ai ragazzi le convocazioni all’ufficio registrazione e arruolamento militare, compresi gli studenti con esenzioni dal servizio militare.

La versione dei ragazzi è molto diversa. Il sito di opposizione Meduza, citando le loro testimonianze, parla di acqua e servizi igienici negati nei furgoni della polizia e di alcuni fermati picchiati. Ai genitori non sarebbe stato consentito di incontrarli: i video mostrano decine di persone radunate davanti alle stazioni di polizia al calar della sera. Le accuse di maltrattamenti e di reclutamento forzato arrivano anche da alcuni organi dell’opposizione.

Quello di Kitay-gorod non è un episodio isolato. I blogger russi parlano di almeno sei raid dall’inizio dell’anno, in particolare nei pressi del parco Gorka, uno dei principali luoghi di ritrovo dei giovani. Le forze dell’ordine userebbero sempre la mano pesante, con manganelli e taser, tanto che molti ragazzi si sarebbero «abituati» a scavalcare le inferriate per scappare all’arrivo delle volanti.

Tutto sarebbe cominciato a marzo, dopo una maxi rissa vicino a una sinagoga, dove un gruppo di giovani con la kippah era stato assalito da una banda di apparenti ultranazionalisti. Ma quell’episodio, sottolineano alcuni blogger, va ricondotto a xenofobia e razzismo, e i frequentatori del Gorka sarebbero probabilmente estranei ai fatti.