C’è una guerra che si combatte per conquistare il terreno e un’altra per impedire al nemico di attraversarlo. In Ucraina, ormai, si sono saldate. E hanno trovato il loro simbolo in un ponte: quello di Crimea, il lungo nastro d’asfalto e ferro che Vladimir Putin volle sullo stretto di Kerch per cucire alla Russia la penisola annessa nel 2014. Oggi quel ponte perde pezzi, le arcate finiscono in mare e i treni aspettano.

Kiev lo ha colpito per il secondo giorno consecutivo. L’operazione, preparata per settimane e coordinata dai servizi di sicurezza e dallo Stato Maggiore, ha coinvolto droni e missili Flamingo. Zelensky, che ha chiesto agli alleati intercettori Patriot e Iris-T prelevati dalle scorte disponibili e 40 F-16, l’ha definita «senza precedenti», ma non l’ultima. Le immagini diffuse mostrano una parte della struttura stradale crollata in acqua; anche il settore ferroviario ha riportato danni. Mosca ha convocato una riunione d’emergenza per organizzare le verifiche e il ripristino. Il traffico ferroviario, dopo ore di sospensione, è ripreso, quello automobilistico bloccato. A Bruxelles, il ministro della Difesa britannico Streeting (che ha promesso a Kiev 1.000 missili terra-aria a corto raggio e oltre 10 radar per la difesa aerea), l’ha definito «un esempio dell’ingegnosità ucraina».

È una fotografia abbastanza eloquente della guerra: da una parte un presidente che rivendica la capacità di arrivare fin dentro il simbolo architettonico dell’annessione, dall’altra un governo costretto a convocare gli uomini dei cantieri mentre cerca di rassicurare la popolazione. Il ponte non è soltanto un’infrastruttura. È una promessa politica diventata vulnerabilità militare. Per Putin doveva dimostrare che la Crimea era russa; per Kiev deve ricordare che l’occupazione non può trasformarsi in geografia definitiva. La guerra dei ponti non si esaurisce nello stretto di Kerch. Un tratto dell’autostrada R-280, nella regione russa di Rostov, è stato danneggiato da un attacco ucraino sul fiume Mius. A Kiev, invece, dopo i bombardamenti russi, sono stati chiusi per alcune ore i ponti settentrionale e meridionale. La metropolitana è in tilt. «Per ogni attacco di Mosca risponderemo con forza doppia», dice il ministro della Difesa Khmara. E aggiunge: «Nel 2027 triplicheremo gli attacchi in profondità».

Mentre Mosca conta le arcate, l’Ucraina le famiglie rimaste al buio. Circa 700mila utenze nella regione di Dnipropetrovsk vengono private dell’elettricità da un attacco russo. A Zaporizhzhia un bombardamento contro impianti industriali ha provocato un morto e nove feriti. A Mykolaiv il porto e diverse strutture industriali sono stati colpiti. Il bilancio è di due morti. Nel mirino di Mosca anche due imbarcazioni, una a Odessa e un’altra al largo delle coste bulgare, con il rischio che il raccolto di cereali possa dimezzarsi nel 2027.

La Russia, che sta cercando di entrare a Kupyansk da nord-ovest, ha abbattuto 1.441 droni ucraini. Eppure, a circa 1.750 chilometri da Kiev, in Baschiria, un incendio ha interessato il complesso petrolchimico Gazprom, apparato industriali dell’energia russa. Belgorod e la Crimea pagano il prezzo degli attacchi ucraini: le autorità russe riferiscono di tre morti. L’Ungheria ha sospeso per due giorni i collegamenti ferroviari con l’Ucraina, temendo un’estensione della minaccia. Un aereo militare russo An-12 è precipitato nella regione di Kemerovo dopo aver preso fuoco in volo, 16 soldati hanno perso la vita. La Moldavia ha chiuso lo spazio aereo per l’avvistamento di droni russi.