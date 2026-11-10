Droni all’Ucraina e microprocessori. Ecco perché Mosca ce l’ha con l’Europa

Dieci centri, già operativi, disseminati tra Regno Unito Germania, Finlandia e paesi baltici in cui si producono droni destinati all’Ucraina con tecnologie e strutture europee.

Un progetto chiamato «Eu Ukraine Drone Alliance» e finanziato fin qui con 3,9 miliardi di euro che sviluppa - grazie alla cooperazione tra 9 aziende europee (tra cui Fincantieri) e 9 ucraine - droni da sperimentare nella guerra a Mosca e vendere sui mercati internazionali. E infine il progetto «Brave Tech 1» firmato a Roma nel luglio 2025 che fornirà a Kiev tecnologie in grado di attivare o contrastare tattiche di guerra ibrida.

Se vi chiedete perché l’Europa sia l’obbiettivo preferito della guerra ibrida di Mosca ecco tre iniziative che potrebbero aver innescato la reazione russa. Ma per capire perché l’Europa sia finita nel mirino partiamo da Ursula von der Leyen. «Stiamo integrando le nostre industrie della Difesa e lo facciamo come se l’Ucraina fosse già nella Ue - spiegava nel giugno 2025 la presidente della Commissione -. Questo è un bene per l’Ucraina e per l’Europa visto che l’Ucraina è oggi sede di straordinarie innovazioni. Alla fine la forza è la garanzia finale di sicurezza». Le parole precedono il lancio, approvato dal Consiglio Europeo l’8 dicembre 2025, dell’Edip (Programma per l’industria europea della difesa) il primo programma legislativo destinato a sostenere, finanziare e sviluppare la difesa Ue.

Ma non solo quella. L’Edip prevede, infatti, anche la cooperazione nel settore Difesa con Kiev. E nell’ambito dell’Edip prendono corpo, grazie al credito europeo da 90 miliardi garantito a Kiev, le iniziative per lo sviluppo di droni e «cyber war». In questo contesto l’«Eu Ukraine Drone Alliance» avviata a luglio di quest’anno con Fincantieri come partner fondatore, è il progetto più avanzato. Il suo obbiettivo è sfruttare l’esperienza dei progettisti di droni ucraini e affinarla con tecnologie e mezzi di produzione europei per arrivare alla produzione in serie di aerei senza pilota da impiegare sui fronti ucraini e da vendere sui mercati internazionali. Ma il trasferimento della produzione in centri europei punta anche a togliere dal mirino dei missili russi le aziende ucraine e ridurre la dipendenza dalle tecnologie cinesi contenendo sotto il 50% per cento la dipendenza dai micro-processori di Pechino. Proprio per questo Londra si è assunta a gennaio il compito di produrre ogni mese mille droni Octopus e Raybird progettati dagli ucraini. Produzione avviata a Londra e Leicester attraverso accordi con le industrie ucraine Skyeton e UkrSpecSystem.

Ma l’intesa che più fa infuriare Mosca è quella per l’apertura di tre centri di produzione nella zona di Monaco di Baviera gestiti dai tedeschi di Quantum Systems e dagli ucraini di Frontline Robotics.

L’accordo per la produzione congiunta di 10mila droni d’assalto Linza 3.0 annunciato a Berlino lo scorso 14 aprile dal Cancelliere Friedrich Mertz e dal presidente ucraino Zelensky innescò l’immediata reazione del Ministero della Difesa russo e la diffusione di una lista di 11 aziende europee e dieci fornitori di componenti accusate di collaborare con Kiev. E sul fronte della «guerra cognitiva» difficile pensare che Mosca non consideri un’alleanza con il nemico il progetto «Brave Tech1». Un progetto firmato a Roma a giugno che prevede finanziamenti per 100 milioni di euro alle migliori piattaforme di guerra ibrida progettate per conto di Kiev.