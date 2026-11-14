Droni ucraini colpiscono nave da guerra russa nel Baltico: il raid a mille chilometri da Kiev

Nella giornata di venerdì, il servizio di sicurezza ucraino SBU ha dichiarato che nelle prime ore di mercoledì le forze di Kiev hanno colpito una nave da guerra russa con dei droni mentre si trovava nel Golfo di Finlandia, a sud-est di Pellingi vicino all’isola di Suursaari (anche nota come Gogland) facente parte della Federazione russa.

Il portavoce della difesa finlandese, generale Markku Viitasaari ha confermato che la Finlandia ha rilevato un’esplosione e del fumo proveniente dalla nave. Secondo la prima ricostruzione fatta dal generale, la difesa finlandese stava monitorando un drone che sorvolava lo spazio aereo di Helsinki e, durante l’osservazione radar è stata ricevuta anche una conferma visiva di quanto stava accadendo.

La nave da guerra russa colpita dal drone è la corvetta lanciamissili “Naro-Fominsk”, di classe Buyan-M .

Un attacco complesso

Viitasaari ha anche affermato che la Finlandia non dispone di informazioni precise sulla missione o sulla rotta della nave. Dato lo scenario in cui è avvenuto l’attacco, è probabile che la corvetta fosse in missione di scorta alle petroliere della “flotta ombra” russa, in quanto nella medesima area dell’attacco erano ancorate diverse petroliere. La marina di Mosca, infatti, ha intrapreso missioni di protezione della propria flotta di cisterne per cercare di metterle al riparo dagli attacchi ucraini e, si presume, anche dagli abbordaggi delle forze navali della NATO coinvolte nel mantenimento del divieto di commercializzazione del petrolio russo in forza delle sanzioni internazionali a cui è sottoposta Mosca. Il generale precisa che attualmente non è possibile affermare se la corvetta fosse in lenta navigazione o fosse ferma, ma si trovava tra le altre navi ancorate.

Secondo Kiev, il drone che ha colpito la nave da guerra è stato lanciato dal territorio ucraino. Il generale Viitasaari ha pertanto precisato che l’attacco descritto dall’Ucraina è molto difficile da realizzare. “Se le cose sono andate come dicono, ha percorso più di mille chilometri fino al Golfo di Finlandia, per poi individuare il suo obiettivo tra decine di navi.

“A mio avviso, si tratta di un’operazione molto complessa e difficile” ha affermato Viitasaari, sottolineando anche che la sicurezza marittima nel Golfo di Finlandia non è a rischio in quanto dalla scorsa primavera l’Ucraina si è adoperata per garantire che i droni non si spingano in zone non autorizzate.

Piccole navi da guerra pesantemente armate

La corvetta “Naro-Fominsk” fa parte della Flotta russa del Baltico, che ha il suo quartier generale a Baltiysk, nell’exclave di Kaliningrad. La Russia ha in servizio 12 navi di queste navi costruite tra il 2010 e il 2025 e cinque di esse fanno parte della Flotta russa del Baltico. Le restanti sono dislocate nel Mar Nero e nel Mar Caspio.

Queste piccole unità (lunghe 74 metri per 850 tonnellate di dislocamento standard), sono pesantemente armate: l’armamento principale è costituito dal sistema di lancio verticale 3S-14, utilizzato per lanciare fino a otto missili da crociera Kalibr-NK o P-800 Oniks. Le corvette della classe Buyan-M sono inoltre dotate di missili da difesa aerea a corto raggio e di artiglieria composta da un cannone da 100 millimetri e un pezzo da 30 millimetri per funzioni di difesa di punto.

Questa dotazione di armamento riflette la dottrina russa di massimizzazione delle capacità delle unità navali per proteggere efficacemente le acque territoriali, supportare le forze anfibie e sferrare attacchi in massa contro le forze nemiche, in particolare le portaerei. Questa strategia consente loro di mantenere una solida presenza navale, nonostante le dimensioni più ridotte.

Secondo un canale Telegram russo citato da The Insider, la “Naro-Fominsk” dopo l’attacco si è diretta verso Kronštadt coi propri mezzi; l’entità dei danni a bordo non è ancora nota.

Mostrare i muscoli per ottenere condizioni migliori

L’attacco ucraino alla corvetta russa nel Golfo di Finlandia si inserisce in una strategia militare di Kiev più ampia che va a toccare i colloqui di pace in corso ad Abu Dhabi. Dal punto di vista mediatico, l’attacco mette in luce la tensione tra le azioni militari e gli sforzi diplomatici.

L’episodio, in ogni caso, sottolinea la determinazione dell’Ucraina a far valere sul tavolo delle trattative le proprie capacità militari proprio mentre proseguono i negoziati per un cessate il fuoco e una risoluzione del conflitto, riflettendo le complessità insite nel raggiungimento della pace nel bel mezzo di uno scontro ancora in atto in cui anche la Russia non diminuisce l’intensità delle proprie azioni belliche a lungo raggio sulle infrastrutture ucraine.

L’attacco nel Golfo di Finlandia dimostra pertanto l’impegno dell’Ucraina nel mantenere alta la pressione sulla Russia, potenzialmente al fine di rafforzare la propria posizione negoziale.

Diplomaticamente l’azione potrebbe fornire un pretesto a Mosca per complicare i colloqui di pace, già di per sé molto difficili, se consideriamo veritiere le pretese russe recentemente emerse che vorrebbero la Finlandia fuori dalla NATO, la smilitarizzazione dei Baltici e l’annessione dei territori ucraini anche solo parzialmente conquistati.

A livello del fronte interno ucraino, operazioni militari come questa potrebbero anche servire a consolidare il sostegno al governo durante le trattative di pace.

In ultima analisi, l’attacco ucraino alla corvetta russa, date le tempistiche, costituisce un importante promemoria della complessità delle trattative diplomatiche in un contesto di guerra in corso, per cui il tavolo negoziale diventa un palcoscenico dove si esibiscono le proprie capacità al fine di raccogliere migliori condizioni finali, anche al netto della ricerca del buon esito delle trattative stesse. Molto probabilmente, la notizia dell’attacco è stata diffusa con due giorni di ritardo proprio perché le trattative in corso ad Abu Dhabi vengono considerate fallimentari.