L’esercito israeliano ha avviato una nuova operazione militare nel settore centrale della Striscia di Gaza, penetrando con carri armati e mezzi blindati nelle aree comprese tra i campi profughi di Bureij e Nuseirat, a ovest della cosiddetta Linea Gialla, la demarcazione stabilita nell’ambito dell’accordo dell’ottobre 2025, che avrebbe dovuto delimitare le posizioni delle forze israeliane all’interno dell’enclave palestinese.

نزوح عائلات فلسطينية من مناطق حددها جيش الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

بعد إصدار جيش الاحتلال أوامر إخلاء جميع المناطق المحاذية للمربعات التي تشملها عملية الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة pic.twitter.com/ny8cJlbbfA — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) November 18, 2026

Secondo Tel Aviv, si tratta di un’operazione mirata a neutralizzare infrastrutture attribuite ad Hamas e considerate una minaccia per i militari israeliani. L’esercito sostiene che la presenza di queste strutture costituisca una violazione della tregua, senza tuttavia fornire dettagli sulla loro natura o ubicazione.

Il Cogat, l’organismo israeliano responsabile del coordinamento delle attività governative nei Territori palestinesi, ha diffuso un avviso in lingua araba rivolto agli abitanti di tre settori identificati con i numeri 660, 661 e 666.

Le autorità militari hanno disposto la chiusura dei tratti interessati della strada Salah al-Din, una delle principali arterie che collegano il nord e il sud della Striscia, invitando la popolazione a mantenersi lontana dalle zone operative fino a nuova comunicazione. Le immagini diffuse dai media palestinesi mostrano residenti costretti ad abbandonare nuovamente le proprie abitazioni, mentre l’operazione interessa un territorio già segnato da ripetuti sfollamenti.

Il Cogat afferma che l’esercito sta adottando “le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio di danni alla popolazione civile”.

“Per la vostra sicurezza, invitiamo voi, residenti della Striscia, a rimanere lontani dall’area in cui operano le nostre forze fino a quando il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane non pubblicherà un aggiornamento ufficiale che annunci la fine dell’operazione”, aggiunge il COGAT.

Prima dell’annuncio dell’operazione israeliana, due attacchi di droni israeliani sulla Striscia di Gaza hanno causato la morte di almeno due persone. L’ospedale Al-Shifa ha riferito che una persona è rimasta uccisa e altre ferite in un attacco al quartiere di Sheikh Ijlin, nella zona sud-occidentale di Gaza City. L’ospedale dei martiri di Al-Aqsa ha riferito che una persona è rimasta uccisa in un attacco separato a Deir el-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, dove in precedenza l’ospedale aveva segnalato un ferito.