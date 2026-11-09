Gaza sott'acqua, migliaia di sfollati allo stremo nelle tende

Le forti piogge hanno allagato decine di migliaia di tende che ospitano palestinesi sfollati, ammassati in accampamenti in tutta la Striscia di Gaza. L’acqua ha spazzato via i rifugi e inzuppato coperte e materassi. Hamas ha affermato che nelle ultime 12 ore almeno 70 mila tende sono state allagate, e migliaia sono senza casa. La protezione civile ha ricevuto 1.500 richieste di soccorso da parte di senza tetto. In un accampamento a Gaza City, alcune persone hanno cercato di riparare le proprie tende, mentre altre hanno usato della sabbia per rinforzarle e impedire all’acqua di entrare. Altri hanno tratto in salvo i propri figli, portandoli fuori dagli accampamenti allagati. Olfat Magdoub, una residente di Gaza, ha tentato invano di spazzare via l’acqua dal suo rifugio. «Cosa succederà se dovesse piovere ancora? Siamo già sopraffatti», ha raccontato la donna. «Due settimane fa, quando ha piovuto, giuro su Dio che ho passato quattro giorni a dormire su coperte stese a terra, perché l’acqua aveva allagato i giacigli. La stessa cosa sta accadendo ora: i materassi sono bagnati, quindi dormiamo per terra».

Il conflitto con Israele ha causato lo sfollamento della maggior parte degli oltre 2 milioni di abitanti del territorio e ha ridotto gran parte di Gaza in rovina. La maggior parte della popolazione vive in campi di tende. Hamas ha accusato Israele di impedire l’ingresso materiali per la realizzazione di rifugi. Il Cogat, l’agenzia militare israeliana che coordina gli aiuti, non ha rilasciato commenti ma ha fatto sapere che questa settimana, tramite il Comitato Internazionale della Croce Rossa, sono entrati a Gaza altri quattro autocarri per l’aspirazione di liquami, che si aggiungono agli otto già introdotti nel corso dell’ultimo mese per il pompaggio delle acque reflue, la rimozione settimanale dei rifiuti e la riparazione delle infrastrutture idriche e fognarie. Un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti lo scorso anno prevedeva la ricostruzione di Gaza, ma finora sono stati fatti ben pochi progressi.