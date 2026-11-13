Guerra cognitiva, i quattro pilastri della strategia russa: così Mosca cerca di manipolare l’Occidente senza sparare un colpo

Con l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, la guerra cognitiva è assurta alla ribalta delle cronache sebbene, nel caso russo, questa terminologia andrebbe temporalmente retrodatata – considerando solo le dinamiche internazionali attualmente incorso – almeno al periodo precedente l’invasione della Georgia (2008).

La guerra cognitiva è una forma di conflitto che non colpisce direttamente, per via cinetica, persone, infrastrutture o territori, ma ha nella mente umana il suo campo di battaglia. Si può definire, sommariamente, come l’uso sistematico e coordinato di informazioni, disinformazione, propaganda, manipolazione psicologica, cyber-operazioni e influenze culturali per alterare percezioni, convinzioni, emozioni e processi decisionali di individui, gruppi, governi e intere società.

L’obiettivo non è distruggere il nemico, ma fargli percepire la realtà in modo distorto, così che prenda da solo decisioni favorevoli a chi attacca, perda fiducia nelle proprie istituzioni, si divida al suo interno e rinunci a reagire o, perfino, parteggi per la propria parte.

A differenza della guerra psicologica classica, che era tattica e legata a un conflitto armato, la guerra cognitiva è permanente, trasversale e sotto la soglia del conflitto aperto: utilizza i media, i social network, e sfrutta come abilitatori tecnologie come l’IA e le neuroscienze per modellare nel lungo periodo il modo in cui una società pensa e sceglie.

Il primo pilastro: il “controllo riflessivo”

La Federazione russa ha una lunga tradizione di guerra cognitiva, che si fa risalire ai tempi dell’Unione Sovietica, quando è stato postulato il concetto di “controllo riflessivo”. Esso fa parte delle “misure attive” (aktivnye meropriyatiya), una terminologia usata dall’URSS per descrivere una gamma di operazioni segrete e negabili di influenza politica e sovversione, inclusa (ma non limitata a) la creazione di organizzazioni di facciata, il sostegno di movimenti politici amichevoli, l’orchestrazione di disordini interni e la diffusione della disinformazione.

Il “controllo riflessivo” non è semplicemente l’azione di propagandare la propria visione politico/strategica, ma qualcosa di più raffinato: invece di imporre la propria volontà con la forza, si trasmettono al nemico informazioni appositamente costruite (vere, false, parziali) in modo che, ragionando in modo razionale sulla base di quelle informazioni, esso arrivi da solo alla decisione voluta dall’opponente. Non usa la coercizione, ma la riflessione in modo da far scegliere all’avversario ciò che serve all’altra parte, per di più con la convinzione di averlo fatto liberamente.

Per funzionare, il “controllo riflessivo” abbisogna di tre presupposti: conoscere come ragiona l’avversario (la sua dottrina, i suoi bias, le sue paure, i suoi algoritmi decisionali); controllare l’informazione che riceve, ovvero cosa vede, cosa non vede e in che ordine; infine creare un falso quadro della realtà in cui la scelta voluta dall’opponente appare come la più logica, la più sicura o l’unica possibile.

È una forma di inganno strategico, ovvero un livello della maskirovka russa, ma molto più sofisticato. Nel recente passato ci sono dei chiari esempi di questo modus operandi, come la creazione di false minacce, la diffusione di scenari di escalation per spingere l’Occidente all’autodissuasione, o la costruzione di narrazioni per far apparire l’inazione come la scelta più razionale. In sintesi: per la dottrina russa, vincere non significa distruggere l’esercito nemico, ma fargli credere di aver già perso, o di non dover combattere affatto.

Caos informativo

Un secondo pilastro delle guerra cognitiva russa è la dominanza informativa unita alla negazione della verità, con la finalità di creare confusione in modo tale da non poter più distinguere il vero dal falso nello spazio informativo, attraverso l’inquinamento di fonti online attraverso media di Stato, blog, social network e, non da ultimo, con bot farm.

Lo spazio informativo viene saturato con così tante versioni, contraddizioni, teorie, mezze verità e falsità, al fine di creare confusione e di sfruttare l’approccio relativista del ragionamento occidentale. Si tratta di una metodologia che prende anche il nome di “firehose of falsehood”: un flusso continuo, veloce, su tutti i canali, senza preoccuparsi della coerenza interna. L’obiettivo non è dimostrare di avere ragione, ma rendere le smentite estremamente laboriose al punto da scoraggiare dal farle.

Questo modus operandi è particolarmente efficace, oltre che per l’approccio relativista, anche per via del pluralismo delle democrazie occidentali ove vige ancora la libertà di informazione. In questo ambiente caotico, un fatto dimostrato e dimostrabile diventa opinabile e semplicemente “sparisce” nel rumore di fondo creato dalla saturazione informativa.

Dividere la società avversaria

Il terzo pilastro della guerra cognitiva russa è la ricerca della frammentazione e della polarizzazione interna nello Stato bersaglio. Ancora una volta l’obiettivo non è far vincere il proprio punto di vista, ma creare dissenso o alimentare quello che spontaneamente nasce in una democrazia.

Il fine è dividere la società bersaglio seminando sfiducia nelle istituzioni, nella stampa, nella politica e nelle alleanze internazionali. Questa dinamica è particolarmente efficace se unità al supporto (diretto o indiretto cioè attraverso agenti terzi) a forze e movimenti politici che possono presentarsi come in grado di indebolire il meccanismo governativo di uno Stato.

In questo senso, è recentemente emerso come una rete russa clandestina ha cercato di sfruttare i disordini avvenuti il mese scorso in Francia, utilizzando i social media per attribuire le agitazioni all’immigrazione incontrollata e per dipingere il governo come un esecutivo che ha perso il controllo della situazione.

La dottrina del “conflitto permamente”

Il quarto pilastro è la postura da “conflitto permanente” della Russia direttamente ereditata dai tempi dell’Unione Sovietica. Il nemico è perenne, il conflitto è continuo e non esiste una vera pace ma solo un cambio dell’intensità e degli strumenti di una guerra.

Si attua pertanto una forma segreta di lotta politica che si avvale di mezzi e metodi clandestini per acquisire informazioni segrete di interesse e per attuare misure attive per esercitare un’influenza sull’avversario e indebolirne le posizioni politiche, economiche, scientifiche e tecniche e militari.

La guerra cognitiva è continua, anche in tempo di pace, e agisce nel lungo periodo: modella percezioni, indebolisce la volontà di resistere e prepara il terreno psicologico e politico per successive azioni militari, economiche o diplomatiche.

La Russia non considera di essere “in pace” con l’Occidente se non ci sono carri armati in movimento. Considera di essere in una guerra permanente a bassa intensità, fatta di influenza, disinformazione, sabotaggi, pressione energetica, operazioni cognitive. Per Mosca, quindi, smettere di fare guerra cognitiva significherebbe disarmarsi unilateralmente in tempo di guerra.