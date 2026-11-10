“I morti russi in battaglia sono 400mila”

Che sia un furto di dati hacker o un doppiogioco per depistare come capita in ogni guerra, reale o fredda che sia, ancora non è chiaro. Fatto sta che il gruppo hacker bielorusso «Cyberpartisans», oppositore del presidente filo-Putin Aleksandr Lukashenko, sostengono di aver individuato aver sottratto dati all’agenzia di statistica russa che certificano 393.881 decessi legati ai combattimenti sul fronte tra il 2022 e il 27 agosto 2026. Un bilancio non confermato da fonti indipendenti che sembra essere talmente al ribasso da far sospettare a una manovra propagandistica. Il collettivo ha rivendicato l’attacco informatico, insieme al gruppo filo-ucraino «Silent Crow», mentre l’agenzia russa nega ogni intrusione. Il bilancio, prende considerazione i decessi classificati come «legati a eventi bellici o alle loro conseguenze», oltre a quelli in cui vengono esplicitamente menzionati i combattimenti mentre i decessi non presenti nel registro o quelli per i quali le informazioni risultano errate o incomplete non sono inclusi nel calcolo. «Nessuna di queste cifre - che non include i feriti ne i dispersi - può essere equiparata esclusivamente ai soldati russi uccisi in combattimento in Ucraina», spiegano comunque gli hacker che confermano come i numeri non siano verificati. Dati reali o artefatti ad arte per nascondere una verità più pesante? Secondo stime indipendenti russe, i numeri non divergono di molto e parlano di circa 400mila vittime accertate, a cui però vanno sommati dispersi e feriti gravi che portano quindi il bilancio a sfiorare, se non a superare, il milione di persone. Numeri reali? Tra le tante vittime di guerra, si sa, spesso c’è anche la verità dei numeri.