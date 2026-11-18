Tra missili, bombe e droni l’attesa è tutta per parole che possano portare verso la fine del conflitto. In vista del trilaterale di domani a Shenzhen, Donald Trump ha detto di desiderare, oltre a quello con Xi, un incontro a due con Vladimir Putin se il presidente russo sarà disponibile. Piaccia o no, la soluzione della guerra passa per il ciuffo di Donald e per la cerea espressione del leader cinesi, gli unici, in maniera differente, capaci di orientare le scelte dello Zar del Cremlino.

Il problema, infatti, resta sempre la Russia che continua a rifiutare ogni tipo di compromesso e ogni possibile dialogo concreto. «I nostri obiettivi sono stati dichiarati. E a differenza dei nostri partner, non abbiamo mai cambiato questi obiettivi - ha detto il ministro degli Esteri Lavrov - Non abbandoneremo i nostri obiettivi, la Russia non sta combattendo per il territorio; stiamo combattendo per le persone che sono state private dei loro diritti fondamentali», ha detto, ricalcando la solita e oramai stantia narrazione. Mentre dalle parti di Kiev, si continua a cercare una soluzione accettabile e a rilanciare cessate il fuoco. Kiev ha proposto 10 insediamenti nei territori temporaneamente occupati delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia dove potrebbero svolgersi missioni umanitarie simili a quella condotte a Oleshky con la mediazione degli Usa ma, per il momento, anche qeusta richiesta si scontra contro i niet di Mosca.

Intanto l’Europa, allargata al Regno Unito, cerca di non rimanere nelle retrovie del tavolo negoziale. «La nostra valutazione era che l’Europa potesse e volesse farsi avanti per assumere la guida della propria difesa convenzionale e la responsabilità primaria della difesa dell’Ucraina. È successo», ha detto il sottosegretario alla Difesa americano Elbridge Colby a Bruxelles. «Continueremo a impegnarci per la pace in Ucraina. La sosteniamo militarmente, finanziariamente e nei negoziati di pace, e sono certo che la riunione dei Volenterosi di domani a Berlino ci farà fare un ulteriore passo in avanti», ha ribadito il presidente finlandese Alexander Stubb. Tra Shenzhen e Berlino si gioca la vera partita. Ma tutto, evidentemente, passa per Trump e Xi. Quelli che possono pesare per davvero.