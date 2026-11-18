Abadanan è un nome che più dei molti episodi esplosivi potrebbe essere citato domani per descrivere la fine del regime degli ayatollah. Il nome di questa città iraniana potrebbe dare il via ad abbattere l’aggressività messianica che in questi giorni sfoggia speciali penne di pavone. A Abadanan un’auto ha investito dei lavoratori, e da qui si è mosso un grande corteo, la prima volta dopo le stragi del gennaio. La gente di nuovo grida «Morte alla dittatura» e «Pahlavi», nonostante le Guardie della Rivoluzione e i Basiji, fiancheggiati dalle condanne a morte che uccidono la gente affamata da una inflazione dell’89,9 per cento. La popolazione è soggiogata con la forza ma, forse proprio perché il gioco non tiene, il regime spinge a mille chilometri all’ora e va fuori strada alla ricerca del Mahdi.

Teheran è tappezzata di enormi murales con Trump insanguinato, incatenato, impiccato, bruciato; l’annuncio, a lettere cubitali, è che verrà ucciso. La Cnn ha rivelato che l’Iran intende far esplodere a Washington una «bomba sporca» o usare armi chimiche. Trump non si è scansato: dato che «sono pazzi», forse vogliono una catastrofe per sé. Intanto l’Aiea avverte che l’Iran forse è avanti nell’arricchimento segreto dell’uranio. Da qui l’annuncio del 6 novembre, che prevede un premio di 20 milioni di dollari del Dipartimento di Stato per informazioni sulla dislocazione, le attrezzature e il personale del nucleare. Intanto il ministro del tesoro Scott Bessent, responsabile delle sanzioni, è stato costretto a rifugiarsi in una struttura militare per sfuggire ad attentati. Intanto usciva un film di dieci minuti dedicato a una nuova struttura per missili balistici, probabilmente 2500, capaci di colpire ovunque. All’imboccatura di Hormuz sull’isola di Qeshm ieri, in seguito a un attacco su un sistema di difesa iraniano, forze dell’opposizione riportano almeno 7 esplosioni. La lista può comprendere anche sicari iraniani ai loro nemici in tutto il mondo; le minacce di missili all’Europa; l’operazione di polizia che a Berlino ha scoperto in 28 sedi dell’organizzazione Qalam, una rete di finanziamento degli Hezbollah, proxy iraniani.

Il futuro non è prevedibile, Israele sa che le sirene potrebbero suonare, l’allarme è alto: preferisce non agire da sola ma se il rischio diventerà assoluto, dovrà farlo, lo sa anche chi non lo desidera. Trump, dopo la sconfitta di midterm, è in un meeting contrastato sul tema Iran: Russia che Cina hanno interesse a mantenere in piedi gli ayatollah, mentre per lui si tratta di un nemico diretto. L’Iran contro gli Usa può scegliere la via messianica, un’esplosione quanto maggiore possibile, è nella sua natura. Trump questo lo sa: è un pericolo fatale per il mondo e con cui non c’è pace in vista, e che agisce in tempi brevi. Il potere dell’Iran sono le strutture atomiche: distruggerle garantirebbe a Trump una memoria storica positiva e rientrerebbe nei suoi prossimi due anni. E potrebbe spingere la piazza a lottare per il potere. Forse. Nel teatro operativo del Centocom è arrivata anche la portaerei Roosevelt, dopo la George Washington e la George W.H.Bush.