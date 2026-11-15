Iran, la guerra si allarga allo Yemen: gli Houthi avanzano su Aden mentre Teheran sfida gli Usa in Bahrein

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran rischia di insanguinare ulteriormente un fronte decisivo nella penisola arabica. Mentre Teheran rivendica attacchi contro le installazioni militari americane in Bahrain, gli Houthi avanzano nel sud dello Yemen, arrivando a circa 60 chilometri da Aden, la sede provvisoria del governo yemenita riconosciuto.

I ribelli hanno conquistato i distretti di Al-Maqatirah e Al-Madaribah, costringendo le forze governative a ripiegare. Le milizie sarebbero arrivate nei pressi del campo di Al-Kharaz. La loro avanzata segue il ritiro delle forze governative dall’area strategica di Bab el-Mandeb, segnalato nelle ore precedenti.

La ritirata è una grave battuta d’arresto per la campagna saudita contro i ribelli, dopo che le Forze Armate del Sud, gruppo alleato del governo yemenita sostenuto dall’Arabia Saudita, impegnato nella lotta contro gli Houthi, ha dichiarato che i suoi soldati si sono ritirati dalle aree lungo lo stretto di Bab al-Mandeb a seguito dei continui attacchi del gruppo ribelle.

La situazione yemenita mostra quanto sia complesso ormai separare il confronto diretto con l’Iran dalle dinamiche regionali. Gli Houthi hanno sviluppato negli anni una propria agenda, ma il loro rapporto con Teheran li rende parte di un sistema che consente alla Repubblica islamica di esercitare pressione oltre i propri confini.

A rendere ancora più delicato il quadro è la nuova offensiva iraniana contro obiettivi americani nel Golfo Persico. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica ha annunciato di aver lanciato sei droni contro i sistemi radar americani della base elicotteristica di Al-Rifaa, in Bahrain, in segno di rappresaglia per le azioni militari statunitensi. Il Paese, ospitando la Quinta Flotta della Us Navy, rappresenta uno dei principali punti d’appoggio militari di Washington nel Golfo. La ricostruzione di Teheran non coincide tuttavia con quella delle autorità del Bahrein. Secondo Reuters, le forze di difesa aerea del regno hanno dichiarato di aver intercettato e distrutto diversi velivoli iraniani prima che raggiungessero i rispettivi obiettivi.

Arabia Saudita, Qatar, Giordania ed Egitto hanno condannato gli attacchi iraniani, esprimendo solidarietà al Bahrain. Doha, in particolare, ha avvertito che il protrarsi delle operazioni rischia di compromettere gli sforzi diplomatici per contenere la crisi.

La strategia attendista americana di questo momento, tuttavia, non coincide con quella israeliana. Secondo Ynet, Israele starebbe valutando la possibilità di condurre nuove operazioni contro l’Iran anche senza una partecipazione diretta di Washington.

Un ulteriore elemento di tensione riguarda le informazioni pubblicate dal quotidiano israeliano Israel Hayom, secondo cui il Mossad avrebbe avvertito la Cia di un presunto piano iraniano per colpire Donald Trump e altri funzionari statunitensi con droni esplosivi. Nulla di nuovo sotto il sole: Washington era già a conoscenza di precedenti minacce iraniane di questo tipo, emerse dopo l’uccisione della Guida suprema Ali Khamenei.