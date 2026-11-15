Iran, sei droni contro il Bahrein: nel mirino la base Usa. Sale la tensione nel Golfo

Il conflitto tra Iran e Stati Uniti si intensifica. Teheran ha lanciato nelle prime ore di oggi un attacco contro il Bahrein, mentre i negoziati per porre fine alla guerra restano in stallo. Non è ancora chiaro se vi siano stati danni. Ma diverse persone vicino a Manama, la capitale, hanno udito delle esplosioni. Sono risuonate le sirene d’allarme e le autorità hanno diffuso diversi messaggi di avviso sui social network, invitando la popolazione a raggiungere un luogo sicuro, senza tuttavia specificare la natura della minaccia. In un messaggio pubblicato su X, il Ministero dell’Interno del Bahrein ha esortato “i residenti a mantenere la calma e a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali”.

Il Bahrein, che ospita la Quinta Flotta della Marina statunitense, non ha risposto alle richieste di commento. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana ha rivendicato l’attacco, dichiarando di aver preso di mira, con sei droni, alcune postazioni radar della base aerea di Riffa, situata appena a sud di Manama. “Il sistema radar della difesa aerea statunitense presso la base per elicotteri di Al-Riffa, in Bahrein, è stato preso di mira da sei droni appartenenti alla Forza aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione Islamica“, hanno dichiarato i pasdaran in un comunicato diffuso su Telegram.

Solo pochi giorni prima, l’Iran aveva sferrato un altro attacco contro il Bahrein, il primo dopo due mesi, colpendo un radar di allerta statunitense, in risposta ad alcuni raid condotti dagli Stati Uniti nel sud dell’Iran. Il Comando Centrale delle forze armate statunitensi ha reso noto di aver abbattuto, in quell’occasione, due droni iraniani diretti verso il Bahrein, precisando che non si sono verificati danni.

Nel frattempo, Donald Trump ha puntato a esercitare una forte pressione economica su Teheran, attuando un blocco navale e spingendo i paesi vicini all’Iran a interrompere i commerci via terra. Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi, l’intelligence degli Stati Uniti stima che l’Iran disponga di un arsenale compreso tra 1.500 e 2.500 missili, smentendo quanto sostiene in merito Trump. E questo “conferisce a Teheran una notevole capacità di colpire obiettivi statunitensi e alleati qualora dovesse riaccendersi un conflitto su vasta scala”.

I funzionari, come riferisce il Wall Street Journal, hanno precisato che si tratta di una stima a basso grado di attendibilità, a causa delle difficoltà nel determinare con esattezza il numero di missili pronti al lancio o stoccati. Ma “è evidente che l’Iran mantenga un arsenale formidabile”. Sebbene gli Stati Uniti e Israele abbiano danneggiato le strutture iraniane dedicate alla produzione di missili, Teheran infatti avrebbe continuato a ricostituire il proprio arsenale, seppur a un ritmo più lento rispetto al periodo precedente al conflitto, attingendo principalmente a componenti già immagazzinate.

In tutto questo, gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo hanno riferito all’amministrazione Trump di non volere un ritorno alla guerra, poiché l’Iran potrebbe appunto colpirli con missili e droni per ritorsione. Nelle ultime settimane, le forze statunitensi hanno condotto, una serie di attacchi contro siti iraniani, tra cui l’isola di Qeshm, situata lungo lo stretto di Hormuz. L’isola ospita un’importante base navale delle Guardie della Rivoluzione, utilizzata dal corpo militare per il lancio di droni e missili. Trump ha minimizzato l’importanza di questi attacchi, definendoli di lieve entità.