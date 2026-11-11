Israele prepara un attacco all’Iran: Netanyahu ordina lo stato di massima allerta all’esercito. Cosa sta succedendo in Israele

Il Gabinetto di sicurezza guidato da Benjamin Netanyahu ha ordinato all’Idf immediata prontezza per un attacco all’Iran, sebbene il gruppo non si riunisca dal 5 ottobre. A riportarlo, l’emittente Kan.

Gadi Eisenkot, alle prese con il tentativo di formare un nuovo governo, aveva intimato al premier uscente di astenersi dal dispiegare forze di sicurezza in assenza di una minaccia immediata, poiché una simile mossa potrebbe avere “conseguenze devastanti” per la democrazia israeliana.

Eisenkot, inoltre, ha contattato la procuratrice generale, Gali Baharav-Miara, chiedendole di intervenire per ottenere un aggiornamento periodico sulla situazione della sicurezza. Il premier incaricato ora dichiara di pretendere di ricevere briefing “regolari, strutturati e completi” e di dover avere accesso alle valutazioni dell’intelligence perché attualmente non esiste un leader dell’opposizione riconosciuto dalla legge e il presidente Isaac Herzog gli ha affidato il compito di formare un governo.

“Attivare le forze di sicurezza senza una minaccia diretta e immediata che non possa essere rimandata potrebbe avere conseguenze devastanti per la democrazia israeliana e per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni governative”, ha scritto Eisenkot in una lettera indirizzata a Netanyahu.

Netanyahu ha bollato la missiva del leader di Yashar come un gesto “irresponsabile”: “La lettera di Eisenkot rappresenta un gesto irresponsabile, in quanto discute pubblicamente di questioni di sicurezza così delicate. Tutte le decisioni prese dal governo sono state dettate esclusivamente da ragioni di sicurezza e in pieno coordinamento con le forze dell’ordine”.

Eisenkot ha inoltre messo in guardia l’attuale leadership dal porre i vertici della sicurezza in “un grave conflitto costituzionale” o dal lasciarli nell’incertezza “su cosa ci si aspetti da loro e quale sia la giusta linea d’azione”, esortando Netanyahu a permettere loro di “adempiere, senza alcun dubbio, al sacro dovere loro affidato”.

Quest’opzione di stallo istituzionale potrebbe già essere in atto. Ieri, Channel 12 ha riferito, citando fonti anonime, che il Capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane, il Tenente Generale Eyal Zamir, si sarebbe nuovamente opposto a un’azione militare non specificata che Netanyahu avrebbe voluto intraprendere contro l’Iran, dopo aver già resistito a una mossa simile alla vigilia delle elezioni.