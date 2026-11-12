Kiev colpisce S. Pietroburgo. Difesa aerea entro l’inverno

Il livello di fiducia nei negoziati per l’Ucraina è tutt’altro che alto, constata la pressoché totale indisponibilità russa a qualsiasi forma di compromesso. E allora a Kiev si guarda al futuro proseguendo su un doppio binario: la difesa dagli attacchi russi e i raid in profondità per colpire l’economia russa. Il presidente Zelensky ieri era in Danimarca, dove ha incontrato la premier Frederiksen e tracciato la sua linea programmatica secondo cui punta ad avviare già durante l’inverno i test del sistema di difesa antimissile Freyja, sviluppato insieme a diversi partner europei, e a incrementarne successivamente la produzione. Il progetto prevede lo sviluppo di un sistema europeo di difesa contro i missili balistici, potenzialmente meno costoso rispetto al sistema statunitense Patriot ma ugualmente funzionale per difendere i cieli ucraini. Kiev rimane responsabile dello sviluppo dei missili intercettori e dei lanciatori, mentre i partner contribuiscono alla realizzazione di altri componenti, tra cui radar e sistemi di guida.

Nel frattempo, Kiev continua a colpire le raffinerie. Nel mirino anche San Pietroburgo, dove blogger russi riferiscono che alcuni piloti russi sono stati uccisi mentre lavoravano alla difesa dei cieli. Il governatore della Regione ha riferito che quasi 150 droni sono stati lanciati, costringendo anche diversi voli a fermarsi. In altri raid ucraini, colpito il porto russo di Ust-Luga sul Mar Baltico, uno dei più importanti per l’esportazione di petrolio dove è stata distrutta anche una centrale idroelettrica. Blitz significativo anche contro la raffineria di Omsk, una delle più grandi della Russia che si trova a circa 3 mila chilometri di distanza dal confine, a conferma di come i droni ucraini possano arrivare quasi ovunque in Russia. Perché se la trattativa non decolla, i droni non si fermano.