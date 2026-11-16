La vodka “arma” del Cremlino: Johnson ultima vittima

Per Viktor Erofeev la vodka è niente di meno che il «Dio russo»: «non siamo ostaggi di un qualsiasi sistema politico ma della vodka», ha scritto in un saggio del 2002. «È lei a minacciarci e castigarci, a domandarci sacrifici. Facilita la nostra procreazione e allo stesso tempo è il nostro flagello». Nessun russo può sentire questa parola senza vivere dentro di sé un’emozione, conclude lo scrittore. Nessun russo e, verrebbe da dire, nessun politico russo.

In un podcast registrato qualche giorno fa Boris Johnson ha raccontato di un suo viaggio a Mosca del 2017. L’obiettivo era vedere Putin, ma a riceverlo fu il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, che durante l’incontro lo costrinse a bere una quantità enorme di vodka davanti a un camino rovente. «Peggio di una punizione in un collegio inglese dell’epoca vittoriana», per l’ex premier britannico. A difesa del buon nome del Paese è intervenuta la portavoce del ministero Maria Zakharova, che ha fornito un racconto molto diverso dell’episodio: a tavola era stato servito vino, ma era lo sregolato Johnson a chiedere continuamente vodka. Tra le due versioni, inutile girarci intorno, risulta molto più convincente quella dell’inglese. Non solo per il quotidiano esercizio di menzogna a cui ci ha abituato la Zakharova, ma per il ruolo che da sempre la vodka gioca nella diplomazia e nella politica russa. Un professore universitario americano, Mark Lawrence Schrad, ci ha scritto sopra un saggio di 500 pagine, Vodka Politics. Si comincia dal Patto Ribbentrop-Molotov con cui nel 1939 Urss e Germania nazista si divisero l’Europa Orientale: l’avvenimento fu celebrato con una cena da 24 portate, ma prima di mangiare Molotov propose un brindisi per ogni partecipante delle due delegazioni. Solo i gerarchi nazisti erano 22 e a fine serata molti tedeschi faticarono a rientrare in ambasciata. Pochi anni dopo, era il 1944, fu il francese Charles De Gaulle a essere invitato da Stalin al Cremlino. La vittoria in arrivo fu festeggiata da una serie interminabile di brindisi: secondo i diari del generale, che non conservò un bel ricordo dell’evento, furono almeno 30. Per la prima visita di Henry Kissinger e Richard Nixon a Mosca, nel 1972, durante le trattative per il trattato contro i missili balistici, alcuni analisti americani descrivono un Nixon ubriaco e un Kissinger esausto, mentre il leader comunista Leonid Breznev (anche lui mezzo brillo) continuava a versare da bere. Meno inoffensive erano le cene offerte da Stalin ai suoi colleghi del Politburo, raccontate nelle memorie del suo successore Nikhita Kruscev. Il dittatore georgiano obbligava tutti i partecipanti a bere in maniera smodata. «Ci faceva bere molto», scrisse più tardi un altro leader comunista, Anastas Mikoyan, «all’apparenza per scioglierci la lingua, in maniera che non potessimo controllare quello che dicevamo e capire cosa pensavamo».

Del resto è stata la vodka a cambiare la storia recente della Russia. Al momento del putsch contro Mikahil Gorbaciov nel 1991 i congiurati avevano previsto di «convincere» Boris Eltsin a stare dalla loro parte o, nel caso, di arrestarlo al ritorno di un viaggio in Kazakistan. Alla cena ufficiale ad Alma Ata Eltsin, però, si ubriaca e il suo aereo finisce per decollare con ore e ore di ritardo. Considerandolo fuori gioco i golpisti se ne disinteressano. Atterrato a Mosca e ripreso il controllo di sé, è lui a tenere il famoso discorso in piedi su un carro armato con cui salverà (provvisoriamente) la democrazia.