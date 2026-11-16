Mosca adesso minaccia l’Europa: “Senza l’intesa useremo la forza”

Da una parte la pretesa russa di ridisegnare l’architettura di sicurezza europea con un ritorno a quel 1997 in cui la Nato non comprendeva né i Paesi baltici, né quelli dell’ex Patto di Varsavia. Dall’altra la proposta americana, rivelata da Volodymyr Zelensky, di ammettere l’Ucraina nella Nato e nella Ue in cambio della rinuncia ai territori occupati da Mosca e a quella fettina di Donetsk ancora nelle mani di Kiev. In mezzo le incertezze degli europei e dei tempi che non arrivano a metà gennaio. Insomma un’equazione politico-temporale in cui le incognite superano le certezze. Ma le condizioni di Mosca e Washington sono pretese pre-negoziali che difficilmente potranno venir mantenute. Mentre il punto di caduta diventerebbe quello di un’Ucraina priva dei territori occupati e fuori dalla Nato, ma inserita nell’Unione europea. Il tutto in cambio della rinuncia russa a qualsiasi rivendicazione sui territori rimasti a Kiev. E dell’impegno europeo a farla rispettare. Condizioni accompagnate dal riconoscimento degli attuali assetti europei, dei ridimensionamenti territoriali dell’Ucraina e delle rispettive sfere d’influenza di Mosca e Washington. Mentre la graduale fine delle sanzioni vedrà la ripresa degli scambi commerciali ed energetici.

In mezzo restano però due grandi incognite. La più complessa sembrerebbe quella temporale con i due mesi scarsi che segneranno il ritorno di Camera e Senato statunitensi sotto controllo democratico. Anche perché precedenti del Vietnam e dell’Afghanistan insegnano che la fine di un conflitto richiede trattative complesse e dettagliate capaci di protrarsi per anni. Esistono però le eccezioni. Nel 1995 gli accordi di Dayton sul conflitto nella ex Jugoslavia vennero messi a punto in soli 21 giorni. Un’eccezione resa possibile dalla determinazione di tutte le parti a metter fine ad una guerra ormai insostenibile. Oggi la condizione è molto simile. Zelensky sa di non poter resistere a lungo alla pressione militare russa. Putin è consapevole che l’opportunità di negoziare con un’America disponibile come quella attuale svanirà nel giro di due mesi. E questo mentre Trump non vede l’ora di firmare un accordo di pace che gli restituisca i consensi dilapidati nella guerra all’Iran.

In questo meccanismo l’unico ingranaggio storto resta quello di un’Europa incapace di parlare con una sola voce, restia a presentare proposte di pace e convinta di poter ribaltare grazie a finanziamenti, armamenti e nuove tecnologie le sorti un’Ucraina senza più uomini da mandare in trincea. Non a caso la pressione e le minacce russe sono oggi tutte rivolte ai paesi del Vecchio Continente. «L’invito di Ursula von der Leyen a un cessate il fuoco, prima di discutere della sicurezza europea, non conduce assolutamente a nulla - ricorda il ministro degli esteri Sergey Lavrov - e lo stesso vale per la dichiarazione di Kaja Kallas secondo cui non sosterrebbero un accordo che tenga conto degli interessi della Russia. Spero che tutti se ne rendano conto». Parole a cui s’aggiunge la minaccia rivolta agli europei da Dmitrij Peskov. «Se non vogliono la pace vista l’assenza di margini per un negoziato dovremo procedere con la forza» dichiara il portavoce del Cremlino. La palla insomma è tutta nel campo di un’Unione chiamata a mettere sul tavolo una proposta concreta per la fine delle ostilità. Che non sarà la pace giusta tanto invocata, ma permetterebbe la fine di un inutile scialo di vite.