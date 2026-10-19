Mosca rilancia la produzione dei bombardieri Tu-160M

La ricostituzione della capacità produttiva del bombardiere strategico Tu-160M costituisce un programma di rilevanza per la base industriale della difesa russa e per la continuità della componente aeronautica della deterrenza nucleare. L’iniziativa non riguarda soltanto la modernizzazione di una piattaforma militare concepita in epoca sovietica, ma anche il recupero di processi manifatturieri complessi, la riorganizzazione delle forniture specialistiche e la digitalizzazione delle procedure di progettazione. Secondo le informazioni diffuse dalla società statale Rostec e dalla United Aircraft Corporation (UAC), il progetto ha comportato il ripristino di specifiche tecnologie produttive e la ricostruzione della cooperazione tra imprese del settore aeronautico. Il risultato atteso è la disponibilità di una piattaforma aggiornata, sostenuta da un sistema industriale riorganizzato per garantirne la fabbricazione e l’evoluzione tecnica.

Cosa sappiamo

Il programma Tu-160M ha richiesto il recupero di una filiera industriale in grado di gestire lavorazioni metallurgiche, componentistica aeronautica e assemblaggi strutturali ad alta complessità. Tra gli interventi comunicati ufficialmente figurano il ripristino delle tecnologie per la lavorazione del titanio, il rinnovamento delle attrezzature di officina e l’ammodernamento delle infrastrutture per le prove di volo. Particolare rilievo assume la riattivazione dei processi di saldatura a fascio elettronico e di ricottura sotto vuoto dei componenti in titanio, operazioni che richiedono impianti specializzati e un controllo rigoroso dei parametri di lavorazione.

La modernizzazione interessa anche i sistemi di bordo. Secondo le dichiarazioni di Yuri Abrosimov, amministratore delegato di Tupolev pubblicate da Rostec, circa l’80% dei sistemi e delle apparecchiature è stato aggiornato. Gli interventi comprendono l’avionica, la navigazione, il controllo del velivolo e la gestione degli armamenti, oltre all’ammodernamento dei propulsori. La configurazione esterna rimane sostanzialmente quella del modello precedente, mentre la componente tecnologica è stata rinnovata per consentire l’impiego di sistemi più recenti.

La ricostruzione del ciclo produttivo assume inoltre una dimensione strategica per l’autonomia industriale russa. La disponibilità di impianti, fornitori e competenze specialistiche è infatti essenziale per sostenere nel tempo la produzione di velivoli di questa categoria. Nel comunicato relativo al primo volo dell’esemplare di nuova costruzione, Rostec ha riferito che il programma ha comportato la digitalizzazione della documentazione tecnica, il ripristino di lavorazioni specifiche e la costituzione di una nuova rete di cooperazione industriale.

Digitalizzazione industriale e ricostituzione delle competenze tecniche

La riorganizzazione della produzione è stata accompagnata dall’introduzione di un ambiente digitale comune per la gestione della documentazione ingegneristica. Il progetto ha coinvolto diversi uffici di progettazione aeronautica russi, tra cui Sukhoi, Mikoyan e Ilyushin, chiamati a contribuire alla preparazione dei documenti tecnici digitali. Secondo quanto riferito da Abrosimov, le imprese partecipanti operano attraverso un sistema informativo condiviso che permette di seguire le revisioni progettuali e trasferire gli aggiornamenti alle attività manifatturiere.

Sotto il profilo tecnico-organizzativo, questa architettura favorisce la sincronizzazione tra progettazione, produzione e collaudo, rendendo più agevole la gestione delle modifiche apportate a un sistema aeronautico complesso. La disponibilità di documentazione digitale aggiornata riduce inoltre la dipendenza da archivi e procedure non uniformi, facilitando il coordinamento tra stabilimenti e unità specialistiche. Le fonti ufficiali descrivono tale infrastruttura come uno degli elementi necessari per ripristinare la produzione del velivolo su una base tecnologica rinnovata.

Un ulteriore aspetto riguarda la continuità delle competenze professionali. Nel corso dell’intervista pubblicata da Rostec, il vertice di Tupolev ha riferito della collaborazione tra personale giovane e specialisti con esperienza nei precedenti programmi aeronautici sovietici. Il trasferimento delle conoscenze operative ha accompagnato la ricostruzione dei processi industriali, soprattutto nelle lavorazioni per le quali l’esperienza pratica rappresenta una componente importante del controllo qualitativo. Il programma combina quindi strumenti digitali, rinnovamento degli impianti e conservazione del patrimonio tecnico necessario alla produzione di sistemi aeronautici ad alta complessità.

Configurazione aerodinamica, prestazioni e funzione strategica

Il Tu-160M conserva l’architettura del Tu-160, caratterizzata da un’ala a geometria variabile e da una configurazione progettata per combinare velocità elevata, autonomia e capacità di carico. La possibilità di modificare la geometria alare consente di adattare la configurazione aerodinamica alle differenti condizioni di volo. Secondo la scheda tecnica pubblicata dalla United Aircraft Corporation, l’aereo appartiene alla categoria dei velivoli strategici supersonici e rappresenta una delle piattaforme di maggiori dimensioni sviluppate per l’aviazione militare.

La versione modernizzata integra sistemi avionici aggiornati e propulsori della serie NK-32-02,. L’architettura delle apparecchiature di bordo è stata inoltre concepita per consentire l’introduzione di nuovi sistemi senza rendere necessariamente indispensabile la sostituzione simultanea dell’intero complesso avionico.

Il 12 gennaio 2022, il primo esemplare di Tu-160M interamente ricostruito nell’ambito del programma di ripresa produttiva effettuò il proprio volo inaugurale dall’aeroporto dello stabilimento aeronautico di Kazan. Secondo il comunicato di Rostec, quest’ultimo durò circa 30 minuti e si svolse a un’altitudine di 600 metri, con manovre finalizzate alla verifica della stabilità e della controllabilità del velivolo. L’evento documentò il completamento di una fase rilevante del processo di ricostituzione industriale, senza coincidere con la conclusione dell’intero percorso di prove e validazione.

Sul piano strategico, l’armamento costituisce una componente dell’aviazione a lungo raggio russa e contribuisce alla componente aerea della triade nucleare dichiarata da Mosca. La continuità del programma dipende non soltanto dalla disponibilità delle cellule e dei sistemi aggiornati, ma anche dalla capacità di sostenere manutenzione, addestramento degli equipaggi, approvvigionamento dei ricambi e integrazione dei sistemi d’arma.

Il rilancio del progetto, infine, sembra confermare la centralità delle capacità aerospaziali strategiche nella pianificazione militare russa, con ricadute dirette sulla continuità produttiva, sull’ammodernamento dei sistemi d’arma e sul mantenimento delle competenze tecnologiche nazionali. La prosecuzione del progetto dipenderà dalla capacità di sostenere la produzione, garantire il supporto logistico e completare gli aggiornamenti previsti, in un quadro nel quale la disponibilità di piattaforme strategiche continua a rappresentare un elemento della postura di deterrenza di Mosca.